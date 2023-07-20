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    Fan ID оформили более 1 миллиона человек

    Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ отчиталось о ситуации с оформлением Fan ID.

    По данным ведомства, всего так называемый «паспорт болельщика» получили свыше 1 миллиона человек.

    Регионы с наибольшим количеством выданных карт:

    1. Москва – 148 тысяч
    2. Санкт-Петербург – 132 тысячи
    3. Краснодар – 123 тысячи
    4. Нижегородская область – 88 тысяч
    5. Ростовская область – 78 тысяч

    64 процента карт Fan ID получили мужчины, 36% – женщины.

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    Источник: телеграм-канал Минцифры России

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    Сегодня, 11:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +601

      НикКин 7 минут назад

      Только стадионы пустые по чему то походу получили те кому они не нужны или на работе за ставили получить принудительно )))

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