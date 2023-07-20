Fan ID оформили более 1 миллиона человек

Только стадионы пустые по чему то походу получили те кому они не нужны или на работе за ставили получить принудительно )))
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ отчиталось о ситуации с оформлением Fan ID.
По данным ведомства, всего так называемый «паспорт болельщика» получили свыше 1 миллиона человек.
Регионы с наибольшим количеством выданных карт:
- Москва – 148 тысяч
- Санкт-Петербург – 132 тысячи
- Краснодар – 123 тысячи
- Нижегородская область – 88 тысяч
- Ростовская область – 78 тысяч
64 процента карт Fan ID получили мужчины, 36% – женщины.