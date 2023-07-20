Fan ID оформили более 1 миллиона человек

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ отчиталось о ситуации с оформлением Fan ID.

По данным ведомства, всего так называемый «паспорт болельщика» получили свыше 1 миллиона человек.

Регионы с наибольшим количеством выданных карт:

Москва – 148 тысяч Санкт-Петербург – 132 тысячи Краснодар – 123 тысячи Нижегородская область – 88 тысяч Ростовская область – 78 тысяч

64 процента карт Fan ID получили мужчины, 36% – женщины.