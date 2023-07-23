Чанов не считает, что Акинфеев ошибся в матче с «Уралом»

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов оценил гол «Урала» в матче первого тура РПЛ (1:2). По его мнению, голкипер Игорь Акинфеев не виноват.

«Соглашусь с Игорем Корнеевым, который обратил внимание на то, что Акинфеева в эпизоде с пропущенным голом оттолкнул Виллиан Роша, естественно, не специально. Игорь со своим опытом просто мимо мяча пролететь не мог.

Мог ли он не рассчитать траекторию? Однозначно нет. Зная Игоря, он всегда выходит с некоторой осторожностью, но со стопроцентной уверенностью. Если взять его движение руки и тела, то он мяч не ловил, он хотел перевести его подальше. Этот толчок одноклубника сыграл свою роль.

Вдобавок на дальней штанге никто не подстраховал. Перед игрой всегда расставляются точки, кто и где находится, и в некоторых вариантах даже, если речь о футболисте более высокого роста, то по нему отрезается один человек. Тут они и упустили, думая, что Игорь до мяча доберется», – сказал Чанов.