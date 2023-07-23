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Чанов не считает, что Акинфеев ошибся в матче с «Уралом»

23 июля 2023, 11:46
5

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов оценил гол «Урала» в матче первого тура РПЛ (1:2). По его мнению, голкипер Игорь Акинфеев не виноват.

«Соглашусь с Игорем Корнеевым, который обратил внимание на то, что Акинфеева в эпизоде с пропущенным голом оттолкнул Виллиан Роша, естественно, не специально. Игорь со своим опытом просто мимо мяча пролететь не мог.

Мог ли он не рассчитать траекторию? Однозначно нет. Зная Игоря, он всегда выходит с некоторой осторожностью, но со стопроцентной уверенностью. Если взять его движение руки и тела, то он мяч не ловил, он хотел перевести его подальше. Этот толчок одноклубника сыграл свою роль.

Вдобавок на дальней штанге никто не подстраховал. Перед игрой всегда расставляются точки, кто и где находится, и в некоторых вариантах даже, если речь о футболисте более высокого роста, то по нему отрезается один человек. Тут они и упустили, думая, что Игорь до мяча доберется», – сказал Чанов.

  • Роша в этом матче травмировался.
  • Акинфеев начал 21-й сезон РПЛ.
  • Чанов сейчас на пенсии.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига ЦСКА Урал Акинфеев Игорь
Комментарии (5)
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Алекс636363
1690107181
сказки не надо рассказывать. грубейшая ошибка
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kvm
1690109660
он не ошибся, а сделал это специально!
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FCSpartakM
1690109663
какой толчок. Корифей просто не рассчитал траекторию полета мяча. Он пошел выше, чем он ожидал
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jek718875
1690110943
Просто лучший голкипер ошибся, с кем не бывает
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Томик
1690114482
Согласен почти со всем.Тут рафик не уиноуен. Но игра на втором этаже у Игоря, всегда была болью, на самом деле. Мимо мяча? Да запросто. Чанов подборку сможет сделать целую, при желании. Включая матч в группе на ЧМ.
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