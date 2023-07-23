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    Чанов не считает, что Акинфеев ошибся в матче с «Уралом»

    Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов оценил гол «Урала» в матче первого тура РПЛ (1:2). По его мнению, голкипер Игорь Акинфеев не виноват.

    «Соглашусь с Игорем Корнеевым, который обратил внимание на то, что Акинфеева в эпизоде с пропущенным голом оттолкнул Виллиан Роша, естественно, не специально. Игорь со своим опытом просто мимо мяча пролететь не мог.

    Мог ли он не рассчитать траекторию? Однозначно нет. Зная Игоря, он всегда выходит с некоторой осторожностью, но со стопроцентной уверенностью. Если взять его движение руки и тела, то он мяч не ловил, он хотел перевести его подальше. Этот толчок одноклубника сыграл свою роль.

    Вдобавок на дальней штанге никто не подстраховал. Перед игрой всегда расставляются точки, кто и где находится, и в некоторых вариантах даже, если речь о футболисте более высокого роста, то по нему отрезается один человек. Тут они и упустили, думая, что Игорь до мяча доберется», – сказал Чанов.

    • Роша в этом матче травмировался.
    • Акинфеев начал 21-й сезон РПЛ.
    • Чанов сейчас на пенсии.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 11:46
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +821

      FCSpartakM 17 минут назад

      какой толчок. Корифей просто не рассчитал траекторию полета мяча. Он пошел выше, чем он ожидал

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      Рейтинг: +2366

      kvm 17 минут назад

      он не ошибся, а сделал это специально!

      0
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      Рейтинг: +819

      Алекс636363 58 минут назад

      сказки не надо рассказывать. грубейшая ошибка

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