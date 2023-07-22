Уральцы вместе с Гончаренко ещё по ходу прошлого сезона доказывали, что способны создавать проблемы любому сопернику. Продемонстрировали они это и сейчас, на старте нового сезона. С чем их можно и поздравить!
ЦСКА потерпел гостевое поражение от «Урала» в первом туре чемпионата России.
Итоговый счет – 2:1 в пользу екатеринбургской команды.
В составе «Урала» отличились Тимур Аюпов и Даниэль Мишкич. Первый воспользовался ошибкой Игоря Акинфеева, второй – реализовал пенальти.
За ЦСКА забил Антон Заболотный.
Россия. РПЛ. 1-й тур
Урал (Екатеринбург) – ЦСКА (Москва) – 2:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Аюпов, 21; 2:0 – Мишкич (с пенальти), 54; 2:1 – Заболотный, 64.