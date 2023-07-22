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    • РПЛ. ЦСКА проиграл «Уралу» (1:2), пропустив с пенальти и после ошибки Акинфеева

    РПЛ. ЦСКА проиграл «Уралу» (1:2), пропустив с пенальти и после ошибки Акинфеева

    ЦСКА потерпел гостевое поражение от «Урала» в первом туре чемпионата России.

    Итоговый счет – 2:1 в пользу екатеринбургской команды.

    В составе «Урала» отличились Тимур Аюпов и Даниэль Мишкич. Первый воспользовался ошибкой Игоря Акинфеева, второй – реализовал пенальти.

    За ЦСКА забил Антон Заболотный.

    Россия. РПЛ. 1-й тур

    Урал (Екатеринбург) – ЦСКА (Москва) – 2:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Аюпов, 21; 2:0 – Мишкич (с пенальти), 54; 2:1 – Заболотный, 64.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 14:58
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +576

      Ill Ich 10 минут назад

      Уральцы вместе с Гончаренко ещё по ходу прошлого сезона доказывали, что способны создавать проблемы любому сопернику. Продемонстрировали они это и сейчас, на старте нового сезона. С чем их можно и поздравить!

      0
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      Рейтинг: +240

      Александр.Т. 16 минут назад

      Часто видел что мяч пасавали Акинфееву

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4602

      Snek 19 минут назад

      Прикольно, у нас теперь весь центр защиты травмирован...

      0
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      ...
      Рейтинг: +15068

      R_a_i_n > Snek 14 минут назад

      Маслова на пару матчей можем одолжить по соседски)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15068

      R_a_i_n > Snek 14 минут назад

      Маслова на пару матчей можем одолжить по соседски)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3249

      ПалкоВводецъ (returned) 25 минут назад

      Кони все силы оставили на Суперкубке. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +68442

      portero 29 минут назад

      Урал наконец-то смог!!!!
      С победой и удачным стартом!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18661

      paracetamol 31 минуту назад

      Да неплохо еще отскочили, Динаме, вон, 10 штук пропустили!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +15068

      R_a_i_n 31 минуту назад

      Конифей как всегда стабилен)

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +68442

      portero > R_a_i_n 28 минут назад

      Вроде там его подтолкнули....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2314

      ScarlettOgusania > R_a_i_n 26 минут назад

      тактика у коней, как у дворовой команды - бей вперёд, игра придет!) Игорян и пуляет от ворот до ворот на авось))

      2
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      Рейтинг: +4602

      Snek > R_a_i_n 20 минут назад

      За весь прошлый сезон ни одного ляпа.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5374

      fakeid 31 минуту назад

      сборище дегенератов уже повылезали ниже. это всего-лишь первый тур - чего вы хотите? сразу, с ходу, лигочемпионской игры?

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      Рейтинг: +18487

      DVOK68 32 минуты назад

      Хорошо начался вчера тур...хорошо продолжился и сегодня)
      Уральцев с победой.

      3
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      Рейтинг: +800

      bratskij 33 минуты назад

      Не клуб а сборище колхозников. Смотреть такое вообще противопоказано. Да скоро и смотреть не буду, так в конце матча открыл сайт да посмотрел проигрыш очередной. Дно уже пробито и идем на рекорд в пердив, а в прочем туда и дорога с таким руководством, вернее отсутствие его. Теперь уже точно понятно, что ЦСКА нахер никому уже не нужен. Клуб нищеброд.

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