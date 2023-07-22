ЦСКА потерпел гостевое поражение от «Урала» в первом туре чемпионата России.

Итоговый счет – 2:1 в пользу екатеринбургской команды.

В составе «Урала» отличились Тимур Аюпов и Даниэль Мишкич. Первый воспользовался ошибкой Игоря Акинфеева, второй – реализовал пенальти.

За ЦСКА забил Антон Заболотный.

Россия. РПЛ. 1-й тур

Урал (Екатеринбург) – ЦСКА (Москва) – 2:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Аюпов, 21; 2:0 – Мишкич (с пенальти), 54; 2:1 – Заболотный, 64.

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