Семин высказался о перспективах Дзюбы в новом сезоне

Юрий Семин рассказал, чего ждет от нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в стартовавшем чемпионате России.
«Как выступит Дзюба в новом сезоне? Продолжит делать свою работу – забивать голы.
Возраст? Не надо смотреть в паспорт, Артем еще несколько лет будет играть на высоком уровне», – считает Семин.
- В феврале Дзюба перешел в «Локомотив» на правах свободного агента.
- Он забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 13 матчах.
- Москвичи стартуют в РПЛ сегодня домашней игрой с «Рубином».
Источник: «РБ Спорт»