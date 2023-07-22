Семин высказался о перспективах Дзюбы в новом сезоне

Юрий Семин рассказал, чего ждет от нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в стартовавшем чемпионате России.

«Как выступит Дзюба в новом сезоне? Продолжит делать свою работу – забивать голы.

Возраст? Не надо смотреть в паспорт, Артем еще несколько лет будет играть на высоком уровне», – считает Семин.