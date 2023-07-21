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    • Прогнозы и коэффициенты на матч «Спартак» – «Оренбург» бесплатно: 1 тур РПЛ, 23 июля 2023

    Прогнозы и коэффициенты на матч «Спартак» – «Оренбург» бесплатно: 1 тур РПЛ, 23 июля 2023

    «Спартак» и «Оренбург сыграют в матче 1-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Открытие Арена» 23 июля в 17:30 по московскому времени.

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    Ориентировочные составы:

    Судья: Артем Чистяков (Россия)

    • Матчей в прошлом сезоне: 10
    • Желтые карточки: 26 (2,6 в среднем за матч)
    • Красные карточки: 0
    • Фолы в среднем за матч: 24

    Пять последних очных матчей: две победы «Спартака», три раза выиграли оренбуржцы.

    Коэффициенты:

    • Победа «Спартака» – 1.57
    • Ничья – 4.50
    • Победа «Оренбурга» – 5.60

    Прогноз на матч: обе забьют – да

    Где смотреть матч Спартак – Оренбург

    Источник: «Бомбардир»

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