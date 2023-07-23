«Спартак» и «Оренбург сыграют в матче 1-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Открытие Арена» 23 июля в 17:30 по московскому времени.
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Ориентировочные составы:
- Спартак: Александр Максименко – Даниил Денисов, Алексис Дуарте, Даниил Хлусевич – Кристофер Мартинс, Руслан Литвинов, Роман Зобнин, Виктор Мозес, Антон Зиньковский – Квинси Промес, Павел Мелешин.
- Оренбург: Николай Сысуев – Ренато Гойкович, Матиас Перес, Кирилл Печенин – Юрий Ковалев, Кирилл Капленко, Габриэль Флорентин, Лукас Вера – Брайан Мансилья, Эмирджан Гюрлюк, Дмитрий Воробьев.
Судья: Артем Чистяков (Россия)
- Матчей в прошлом сезоне: 10
- Желтые карточки: 26 (2,6 в среднем за матч)
- Красные карточки: 0
- Фолы в среднем за матч: 24
Пять последних очных матчей: две победы «Спартака», три раза выиграли оренбуржцы.
Коэффициенты:
- Победа «Спартака» – 1.57
- Ничья – 4.50
- Победа «Оренбурга» – 5.60
Прогноз на матч: обе забьют – да
Источник: «Бомбардир»