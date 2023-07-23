«Спартак» и «Оренбург сыграют в матче 1-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Открытие Арена» 23 июля в 17:30 по московскому времени.

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Ориентировочные составы:

Судья: Артем Чистяков (Россия)

Матчей в прошлом сезоне: 10

Желтые карточки: 26 (2,6 в среднем за матч)

Красные карточки: 0

Фолы в среднем за матч: 24

Пять последних очных матчей: две победы «Спартака», три раза выиграли оренбуржцы.

Коэффициенты:

Победа «Спартака» – 1.57

Ничья – 4.50

Победа «Оренбурга» – 5.60

Прогноз на матч: обе забьют – да

Где смотреть матч Спартак – Оренбург