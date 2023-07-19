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    • Где смотреть матч «Спартак» – «Оренбург» бесплатно: 1 тур РПЛ, 23 июля 2023

    Где смотреть матч «Спартак» – «Оренбург» бесплатно: 1 тур РПЛ, 23 июля 2023

    «Спартак» и «Оренбург сыграют в матче 1-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Открытие Арена» 23 июля в 17:30 по московскому времени.

    Пять последних очных матчей: две победы «Спартака», три раза выиграли оренбуржцы.

    «Спартак» – явный фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу московской команды – 1,60. На ничью дают 4,30. На выигрыш «Оренбурга» можно поставить за 5,60.

    Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер». Игру также будет транслировать «Фонбет».

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    Источник: «Бомбардир»

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