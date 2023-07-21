«Логично и закономерно»: Радимов оценил увольнение Черчесова из «Ференцвароша»

Владислав Радимов высказался об отставке Станислава Черчесова с поста главного тренера «Ференцвароша».
«В 90% случаев после таких матчей тренер покидает свое место. Тем более, если связывать с той обстановкой, которая сейчас происходит в мире, то всe выглядит логично и закономерно.
Я думаю, сам Станислав Саламович всe понимал в конце матча и после финального свистка», – заявил Радимов.
- Черчесов проработал в Будапеште полтора года.
- Он дважды привел команду к чемпионству.
- «Ференцварош» вылетел из Лиги чемпионов по итогам 1-го отборочного раунда.
- Они дома были разгромлены «Клаксвиком» (Фарерские острова) со счетом 0:3.
Источник: «Матч ТВ»