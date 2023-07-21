«Логично и закономерно»: Радимов оценил увольнение Черчесова из «Ференцвароша»

Владислав Радимов высказался об отставке Станислава Черчесова с поста главного тренера «Ференцвароша».

«В 90% случаев после таких матчей тренер покидает свое место. Тем более, если связывать с той обстановкой, которая сейчас происходит в мире, то всe выглядит логично и закономерно.

Я думаю, сам Станислав Саламович всe понимал в конце матча и после финального свистка», – заявил Радимов.