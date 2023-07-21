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    • «Логично и закономерно»: Радимов оценил увольнение Черчесова из «Ференцвароша»

    «Логично и закономерно»: Радимов оценил увольнение Черчесова из «Ференцвароша»

    Владислав Радимов высказался об отставке Станислава Черчесова с поста главного тренера «Ференцвароша».

    «В 90% случаев после таких матчей тренер покидает свое место. Тем более, если связывать с той обстановкой, которая сейчас происходит в мире, то всe выглядит логично и закономерно.

    Я думаю, сам Станислав Саламович всe понимал в конце матча и после финального свистка», – заявил Радимов.

    • Черчесов проработал в Будапеште полтора года.
    • Он дважды привел команду к чемпионству.
    • «Ференцварош» вылетел из Лиги чемпионов по итогам 1-го отборочного раунда.
    • Они дома были разгромлены «Клаксвиком» (Фарерские острова) со счетом 0:3.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 17:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2248

      Bozigit 53 минуты назад

      Черчесов молодец! Он отличный тренер

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