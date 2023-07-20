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    «Балтика» представила новую форму

    Состоялась презентация игровой формы «Балтики» на сезон-2023/24.

    Представлены два комплекта – синий и белый.

    «Изумительная жемчужина природы. Она сурова и прекрасна одновременно. Характер и непредсказуемость, мощь и изящество – всe это Балтика.

    Новая форма команды вдохновлена красотой и величием Балтийского моря – главной визитной карточкой Калининградской области», – говорится в публикации клуба.

    • «Балтика» вышла в РПЛ впервые за 25 лет.
    • 23 июля команда на выезде сыграет с «Сочи».

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    Источник: телеграм-канал «Балтики»

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