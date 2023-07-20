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    • Семак прокомментировал отставку Черчесова из «Ференцвароша»

    Семак прокомментировал отставку Черчесова из «Ференцвароша»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об увольнении Станислава Черчесова с поста главного тренера «Ференцвароша».

    Венгерская команда вылетела из 1-го отборочного раунда Лиги чемпионов, крупно уступив Клаксвику» из Фарерских островов.

    – Правда ли что, Станислав Черчесов лично поздравил вас неделю назад с завоеванием Суперкубка?

    – Мы с ним на связи, довольно часто общаемся. Поэтому Станислав Саламович не только на этот раз поздравил. Я в свою очередь делаю то же самое. К сожалению, вчерашний день сложился не так, как хотелось всем нам. Но такова тренерская доля. Сегодня утром обменялись с ним сообщениями. Мы понимаем, насколько сложна и непредсказуема работа тренера.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 17:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +15046

      R_a_i_n 1 час назад

      Сережа, ты следующий!

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