Семак прокомментировал отставку Черчесова из «Ференцвароша»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об увольнении Станислава Черчесова с поста главного тренера «Ференцвароша».

Венгерская команда вылетела из 1-го отборочного раунда Лиги чемпионов, крупно уступив Клаксвику» из Фарерских островов.

– Правда ли что, Станислав Черчесов лично поздравил вас неделю назад с завоеванием Суперкубка?

– Мы с ним на связи, довольно часто общаемся. Поэтому Станислав Саламович не только на этот раз поздравил. Я в свою очередь делаю то же самое. К сожалению, вчерашний день сложился не так, как хотелось всем нам. Но такова тренерская доля. Сегодня утром обменялись с ним сообщениями. Мы понимаем, насколько сложна и непредсказуема работа тренера.