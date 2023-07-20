Европейские клубы пытаются перехватить Малкома у «Аль-Хиляля»

Вингер «Зенита» Малком может остаться в Европе.

Интерес к бразильцу проявляет не только «Аль-Хиляль», предложивший за него 50 миллионов евро.

По информации «Чемпионата», несколько европейских клубов отправили неофициальные запросы в «Зенит» по поводу возможного трансфера Малкома.