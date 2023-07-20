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    • Европейские клубы пытаются перехватить Малкома у «Аль-Хиляля»

    Европейские клубы пытаются перехватить Малкома у «Аль-Хиляля»

    Вингер «Зенита» Малком может остаться в Европе.

    Интерес к бразильцу проявляет не только «Аль-Хиляль», предложивший за него 50 миллионов евро.

    По информации «Чемпионата», несколько европейских клубов отправили неофициальные запросы в «Зенит» по поводу возможного трансфера Малкома.

    • Футболист забил 23 гола в 27 матчах прошлого сезона РПЛ.
    • В 2019 году «Зенит» заплатил за него «Барселоне» 40 миллионов евро.
    • В феврале Малком получил российское гражданство, а в июне дебютировал за сборную Бразилии.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +5335

      fakeid 2 часа назад

      я уже вчера писал, коротко повторю: билет к арабам — это билет в один конец, в европу вернуться будет невозможно, разве что в казахстан. и минус сборная сразу же после переезда к арабам. нужно продать дешевле — но в европу. и прописать, как теперь любит зенит, что часть прав на игрока остаются у нас. в итоге свою полташку клуб получит всё равно, а игрок останется на уровне, будет играть в еврокубках, на виду. в руководстве зенита не дураки сидят (в отличие от тарасятника), всё это понимают и так. и, скорее всего, ищут европейские варианты, не реагируя особо на арабские запросы.

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      Рейтинг: +2204

      Болотоход > fakeid 1 час назад

      клоуны в помойке блеклой сидят плотные(((

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      Рейтинг: +192

      russkiisergei > fakeid 1 час назад

      тебя петуха забыли спросить!!!

      1
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      Рейтинг: +2427

      Январь 59 > fakeid 58 минут назад

      Не имею ничего против амбиций каждого отдельно взятого игрока, но жизнь на поле очень коротка и не всегда полезна для здоровья. Играя в Европе очень легко сесть на лавку запасных, и получать мизер от контракта, так же очень легко лечь в больничку и остаться инвалидом, на всю жизнь, играя в арабских клубах, можно бегая в пол силы, получать в два раза больше и не рисковать здоровьем. Да дорогу в сборную можно забыть, но сохранить здоровье, заработать на оставшуюся жизнь и по окончанию карьеры, жить ни о чем не переживая. А денег останется ещё и внукам.

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      Рейтинг: +359

      JIEGEHDA > fakeid 35 минут назад

      А теперь я скажу как есть на самом деле . Зениту важны деньги , Малкому важны деньги .у Бразилии слишком крутой состав . Малком не молодеет . В Европе с "часть прав мои я самый умный " не катит . Да и сам Зенит не купит с таким же условием.Это тема возможна лишь с молодыми игрокам где такая польза есть . Да и пример там один это Халк . Ушёл тогда когда нужен был и сборной и Европе в Китай . Получил бабки а теперь у себя в Бразилии отдыхает с огромной сумкой

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      Рейтинг: +12834

      Вомбат 2 часа назад

      Все это агентские игры. И Аль-Хиляль не предлагал бешеные деньги за Малкома (там не знают, кто это такой) и в Европе его не хотят покупать по рыночной цене 27 млн евро. За такие деньги и внутри Европы игроков не хуже можно найти. Зато вчера начались торги с Зенитом за Вендела и Клаудиньо. Предложения от Фламенго по обоим игрокам звучат примерно так: - Девушка, продайте мне стул, я дам вам за него семт рублей. За Вендела дают 15 млн, за Клаудиньо 10. Сегодня утром Зенит уже ответил: платите за обоих по 20 млн евро, и они ваши.

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      Рейтинг: +5335

      fakeid > Вомбат 2 часа назад

      ты точно не хряк? только они могли бы написать такую ересь, один уже ниже отписался.

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      Рейтинг: +2204

      Болотоход 2 часа назад

      Это уже газпромовский вброс) не нужен зулус явропейцам с такой личкой как помойка платит(((

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