Европейские клубы пытаются перехватить Малкома у «Аль-Хиляля»

Вингер «Зенита» Малком может остаться в Европе.
Интерес к бразильцу проявляет не только «Аль-Хиляль», предложивший за него 50 миллионов евро.
По информации «Чемпионата», несколько европейских клубов отправили неофициальные запросы в «Зенит» по поводу возможного трансфера Малкома.
- Футболист забил 23 гола в 27 матчах прошлого сезона РПЛ.
- В 2019 году «Зенит» заплатил за него «Барселоне» 40 миллионов евро.
- В феврале Малком получил российское гражданство, а в июне дебютировал за сборную Бразилии.
Источник: «Чемпионат»