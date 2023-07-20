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  • Европейские клубы пытаются перехватить Малкома у «Аль-Хиляля»

Европейские клубы пытаются перехватить Малкома у «Аль-Хиляля»

20 июля 2023, 09:33
6

Вингер «Зенита» Малком может остаться в Европе.

Интерес к бразильцу проявляет не только «Аль-Хиляль», предложивший за него 50 миллионов евро.

По информации «Чемпионата», несколько европейских клубов отправили неофициальные запросы в «Зенит» по поводу возможного трансфера Малкома.

  • Футболист забил 23 гола в 27 матчах прошлого сезона РПЛ.
  • В 2019 году «Зенит» заплатил за него «Барселоне» 40 миллионов евро.
  • В феврале Малком получил российское гражданство, а в июне дебютировал за сборную Бразилии.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Аль-Хиляль Малком
Комментарии (6)
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Вомбат
1689836131
Все это агентские игры. И Аль-Хиляль не предлагал бешеные деньги за Малкома (там не знают, кто это такой) и в Европе его не хотят покупать по рыночной цене 27 млн евро. За такие деньги и внутри Европы игроков не хуже можно найти. Зато вчера начались торги с Зенитом за Вендела и Клаудиньо. Предложения от Фламенго по обоим игрокам звучат примерно так: - Девушка, продайте мне стул, я дам вам за него семт рублей. За Вендела дают 15 млн, за Клаудиньо 10. Сегодня утром Зенит уже ответил: платите за обоих по 20 млн евро, и они ваши.
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zigbert
1689855401
Не надо было Малкому забивать 23 гола в РПЛ. Все было бы гораздо спокойней и без нервотрепки.
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