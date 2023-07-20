Европейские клубы пытаются перехватить Малкома у «Аль-Хиляля»

я уже вчера писал, коротко повторю: билет к арабам — это билет в один конец, в европу вернуться будет невозможно, разве что в казахстан. и минус сборная сразу же после переезда к арабам. нужно продать дешевле — но в европу. и прописать, как теперь любит зенит, что часть прав на игрока остаются у нас. в итоге свою полташку клуб получит всё равно, а игрок останется на уровне, будет играть в еврокубках, на виду. в руководстве зенита не дураки сидят (в отличие от тарасятника), всё это понимают и так. и, скорее всего, ищут европейские варианты, не реагируя особо на арабские запросы.
Вингер «Зенита» Малком может остаться в Европе.
Интерес к бразильцу проявляет не только «Аль-Хиляль», предложивший за него 50 миллионов евро.
По информации «Чемпионата», несколько европейских клубов отправили неофициальные запросы в «Зенит» по поводу возможного трансфера Малкома.
- Футболист забил 23 гола в 27 матчах прошлого сезона РПЛ.
- В 2019 году «Зенит» заплатил за него «Барселоне» 40 миллионов евро.
- В феврале Малком получил российское гражданство, а в июне дебютировал за сборную Бразилии.