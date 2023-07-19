ЦСКА сделал новое предложение по форварду «Спортинга»

ЦСКА планирует купить нападающего «Спортинга» Паулинью. Сделано второе предложение лиссабонскому клубу. В нем указана сумма в 4,5 миллиона евро.
30-летний португалец готов ехать в Россию. Ему предлагается контракт по схеме «2+1». Паулинью хочет зарабатывать в Москве 2 миллиона евро в год.
- В прошлом сезоне Паулинью забил 15 голов и сделал 12 ассистов в 38 матчах.
- В 2020 году форвард провел 3 игры за сборную Португалии и отличился 2 мячами.
- 3 года назад футболистом «Спортинга» интересовался «Локомотив».
Источник: телеграм-канал «Мутко против»