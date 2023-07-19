ЦСКА сделал новое предложение по форварду «Спортинга»

ЦСКА планирует купить нападающего «Спортинга» Паулинью. Сделано второе предложение лиссабонскому клубу. В нем указана сумма в 4,5 миллиона евро.

30-летний португалец готов ехать в Россию. Ему предлагается контракт по схеме «2+1». Паулинью хочет зарабатывать в Москве 2 миллиона евро в год.