«Аль-Хиляль» предложил 50 миллионов за Малкома – только за одного игрока РПЛ платили больше

Нападающий «Зенита» Малком близок к трансферу в саудовский «Аль-Хиляль». Саудовцы, по сообщениям местного издания Ariyadhiah, договорились о покупке бразильца за 50 миллионов евро.
Этот трансфер станет вторым по стоимости в истории чемпионата Саудовской Аравии. Больше было заплачено только за Рубена Невеша: его «Аль-Хиляль» купил этим летом у «Вулверхэмптона» за 55 миллионов евро.
Из РПЛ за более внушительную сумму уезжал только один игрок: в 2016 году «Шанхай СИПГ» купил у «Зенита» Халка за 56 миллионов евро.
- «Зенит» купил Малкома в 2019 года за 40 миллионов у «Барселоны».
- «Аль-Хиляль» предлагает бразильцу 18 миллионов евро в год – более чем в 2 раза больше, чем он получает в «Зените».
- Малком – лучший бомбардир последнего сезона РПЛ.
Источник: «Бомбардир»