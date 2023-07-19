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  • «Аль-Хиляль» предложил 50 миллионов за Малкома – только за одного игрока РПЛ платили больше

«Аль-Хиляль» предложил 50 миллионов за Малкома – только за одного игрока РПЛ платили больше

19 июля 2023, 14:54
3

Нападающий «Зенита» Малком близок к трансферу в саудовский «Аль-Хиляль». Саудовцы, по сообщениям местного издания Ariyadhiah, договорились о покупке бразильца за 50 миллионов евро.

Этот трансфер станет вторым по стоимости в истории чемпионата Саудовской Аравии. Больше было заплачено только за Рубена Невеша: его «Аль-Хиляль» купил этим летом у «Вулверхэмптона» за 55 миллионов евро.

Из РПЛ за более внушительную сумму уезжал только один игрок: в 2016 году «Шанхай СИПГ» купил у «Зенита» Халка за 56 миллионов евро.

  • «Зенит» купил Малкома в 2019 года за 40 миллионов у «Барселоны».
  • «Аль-Хиляль» предлагает бразильцу 18 миллионов евро в год – более чем в 2 раза больше, чем он получает в «Зените».
  • Малком – лучший бомбардир последнего сезона РПЛ.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Аль-Хиляль Малком
Комментарии (3)
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Avitaminoz
1689773990
За копейки воспитанника продать... Одумайтесь!!!!
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Trepanator_Foot
1689774315
Дешевле зенитовских судей купить, подскажите саудитам, тем более голы Малком их заслуга. Так сказать Малкома без газовых судей-деньги на ветер
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alp
1689774630
нельзя щас Малкома отдавать. Пусть пофеерит в РПЛ и зимой его можно будет продать за 80.
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