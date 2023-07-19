«Аль-Хиляль» предложил 50 миллионов за Малкома – только за одного игрока РПЛ платили больше

Нападающий «Зенита» Малком близок к трансферу в саудовский «Аль-Хиляль». Саудовцы, по сообщениям местного издания Ariyadhiah, договорились о покупке бразильца за 50 миллионов евро.

Этот трансфер станет вторым по стоимости в истории чемпионата Саудовской Аравии. Больше было заплачено только за Рубена Невеша: его «Аль-Хиляль» купил этим летом у «Вулверхэмптона» за 55 миллионов евро.

Из РПЛ за более внушительную сумму уезжал только один игрок: в 2016 году «Шанхай СИПГ» купил у «Зенита» Халка за 56 миллионов евро.