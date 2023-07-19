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    • «Аль-Хиляль» предложил 50 миллионов за Малкома – только за одного игрока РПЛ платили больше

    «Аль-Хиляль» предложил 50 миллионов за Малкома – только за одного игрока РПЛ платили больше

    Нападающий «Зенита» Малком близок к трансферу в саудовский «Аль-Хиляль». Саудовцы, по сообщениям местного издания Ariyadhiah, договорились о покупке бразильца за 50 миллионов евро.

    Этот трансфер станет вторым по стоимости в истории чемпионата Саудовской Аравии. Больше было заплачено только за Рубена Невеша: его «Аль-Хиляль» купил этим летом у «Вулверхэмптона» за 55 миллионов евро.

    Из РПЛ за более внушительную сумму уезжал только один игрок: в 2016 году «Шанхай СИПГ» купил у «Зенита» Халка за 56 миллионов евро.

    • «Зенит» купил Малкома в 2019 года за 40 миллионов у «Барселоны».
    • «Аль-Хиляль» предлагает бразильцу 18 миллионов евро в год – более чем в 2 раза больше, чем он получает в «Зените».
    • Малком – лучший бомбардир последнего сезона РПЛ.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 14:54
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +11713

      alp 17 минут назад

      нельзя щас Малкома отдавать. Пусть пофеерит в РПЛ и зимой его можно будет продать за 80.

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      Рейтинг: +10

      Trepanator_Foot 22 минуты назад

      Дешевле зенитовских судей купить, подскажите саудитам, тем более голы Малком их заслуга. Так сказать Малкома без газовых судей-деньги на ветер

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      Рейтинг: +243

      Avitaminoz 27 минут назад

      За копейки воспитанника продать... Одумайтесь!!!!

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      Рейтинг: +5687

      Питерский князь 1 час назад

      Мое слово, не меньше 60, как прописаны отступные. Можно больше, не меньше.
      :)))

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      Рейтинг: +3159

      ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Это уже реальная цена за Малкома. Только Зенит продаёт за рекордные суммы. Гыгыгы

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