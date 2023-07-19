Менди нашел новый клуб – с него сняли 10 обвинений в изнасилованиях

Выпущенный на свободу защитник Бенжамин Менди нашел новый клуб. Он заключил контракт с французским «Лорьяном». В прошлом сезоне Лиги 1 команда заняла десятое место.

Контракт рассчитан на два года.

До заключения под стражу Менди выступал за «Манчестер Сити».

Игрока оправдали по всем делам о сексуальных преступлениях.

Их было 10. Футболист после оглашения оправдательного приговора расплакался в суде.

Менди находился под арестом во время следствия.

Фото: социальные сети «Лорьяна»