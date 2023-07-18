«Спартак»: «Эракович? Нам не нужны игроки, которые ежедневно меняют мнение»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал срыв трансфера защитника «Црвены Звезды» Страхини Эраковича. Вскоре серб должен подписать контракт с «Зенитом».

«Мы комментируем трансферы только по факту, когда они уже состоятся. Здесь могу сказать только, что нам нужны только сильные футболисты и волевые. Такие футболисты, которые меняют своe мнение каждый день, нам не нужны», – сказал Зеленов.