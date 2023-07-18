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  • «Спартак»: «Эракович? Нам не нужны игроки, которые ежедневно меняют мнение»

«Спартак»: «Эракович? Нам не нужны игроки, которые ежедневно меняют мнение»

18 июля 2023, 19:33
4

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал срыв трансфера защитника «Црвены Звезды» Страхини Эраковича. Вскоре серб должен подписать контракт с «Зенитом».

«Мы комментируем трансферы только по факту, когда они уже состоятся. Здесь могу сказать только, что нам нужны только сильные футболисты и волевые. Такие футболисты, которые меняют своe мнение каждый день, нам не нужны», – сказал Зеленов.

  • «Спартак» договорился о сделке по защитнику с «Црвеной Звездой» за 7 миллионов евро.
  • Сербы позже отменили трансфер из-за предложения «Зенита», у которого было приоритетное право выкупа футболиста.
  • Как и у «Зенита», спонсор «Црвены Звезды» – «Газпром».

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Источник: телеграм-канал Ильи Никульникова
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Эракович Страхиня
Комментарии (4)
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neveldomha
1689703209
Голодная ****** залезла в сад; В нем винограду кисти рделись. У хрюли глаза и зубы разгорелись; А кисти сочные, как яхонты горят; Лишь то беда, висят они высоко: Отколь и как она к ним ни зайдет, Хоть видит око, Да зуб неймет. Пробившись попусту час целой, Пошла и говорит с досадою: «Ну, что́ ж! На взгляд-то он хорош, Да зелен — ягодки нет зрелой: Тотчас оскомину набьешь».
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erybov1965
1689710283
Нормальный болельщик любой команды,я думаю считает также.Тогда меньше пройдох будет в нашем чемпионате,а значит и сам чемпионат будет справедливее,если судейство не подведет.
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saf05
1689743721
Умные слова.
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zigbert
1689752686
Может это даже и к лучшему. Такие игроки могут подвести в любой момент.
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