Голодная ****** залезла в сад;
В нем винограду кисти рделись.
У хрюли глаза и зубы разгорелись;
А кисти сочные, как яхонты горят;
Лишь то беда, висят они высоко:
Отколь и как она к ним ни зайдет,
Хоть видит око,
Да зуб неймет.
Пробившись попусту час целой,
Пошла и говорит с досадою: «Ну, что́ ж!
На взгляд-то он хорош,
Да зелен — ягодки нет зрелой:
Тотчас оскомину набьешь».
Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал срыв трансфера защитника «Црвены Звезды» Страхини Эраковича. Вскоре серб должен подписать контракт с «Зенитом».
«Мы комментируем трансферы только по факту, когда они уже состоятся. Здесь могу сказать только, что нам нужны только сильные футболисты и волевые. Такие футболисты, которые меняют своe мнение каждый день, нам не нужны», – сказал Зеленов.
- «Спартак» договорился о сделке по защитнику с «Црвеной Звездой» за 7 миллионов евро.
- Сербы позже отменили трансфер из-за предложения «Зенита», у которого было приоритетное право выкупа футболиста.
- Как и у «Зенита», спонсор «Црвены Звезды» – «Газпром».