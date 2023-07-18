Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • «Спартак»: «Эракович? Нам не нужны игроки, которые ежедневно меняют мнение»

    «Спартак»: «Эракович? Нам не нужны игроки, которые ежедневно меняют мнение»

    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал срыв трансфера защитника «Црвены Звезды» Страхини Эраковича. Вскоре серб должен подписать контракт с «Зенитом».

    «Мы комментируем трансферы только по факту, когда они уже состоятся. Здесь могу сказать только, что нам нужны только сильные футболисты и волевые. Такие футболисты, которые меняют своe мнение каждый день, нам не нужны», – сказал Зеленов.

    • «Спартак» договорился о сделке по защитнику с «Црвеной Звездой» за 7 миллионов евро.
    • Сербы позже отменили трансфер из-за предложения «Зенита», у которого было приоритетное право выкупа футболиста.
    • Как и у «Зенита», спонсор «Црвены Звезды» – «Газпром».

    Новости по теме
    Стала известна причина, по которой «Црвена Звезда» продала Эраковича в «Зенит», а не в «Спартак» 17
    Губерниев – о переходе Эраковича в «Зенит: «Если к другому уходит невеста, то неизвестно, кому повезло» 7
    Зарема: «Зенит» – как цыгане: уводят то коней, то игроков» 40
    Источник: телеграм-канал Ильи Никульникова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:33
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5225

      neveldomha 1 час назад

      Голодная ****** залезла в сад;
      В нем винограду кисти рделись.
      У хрюли глаза и зубы разгорелись;
      А кисти сочные, как яхонты горят;
      Лишь то беда, висят они высоко:
      Отколь и как она к ним ни зайдет,
      Хоть видит око,
      Да зуб неймет.
      Пробившись попусту час целой,
      Пошла и говорит с досадою: «Ну, что́ ж!
      На взгляд-то он хорош,
      Да зелен — ягодки нет зрелой:
      Тотчас оскомину набьешь».

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1359

      Спартач80 > neveldomha 48 минут назад

      Б.о.м.ж понял,что богат неимоверно
      За счёт страны,в которой он живёт.
      Теперь ведь можно,же наверно,
      От пуза жрать и по*уй на народ.

      Теперь ведь всё Газпром оплатит,
      Ведь эти деньги не мои!
      И по*уй,что он там ограбит,
      Бабаньку,тратившую гробовые бл*ть свои...

      Ублюдкам,типа neveldomha,
      Плевать на это-ведь он б.о.м.ж.
      Мразиный питерский пройдоха,
      Он на Алёшу Миллера похож...


      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23373

      Persona_non_Grata > Спартач80 23 минуты назад

      +++!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3136

      ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Ответ этой пресс-службы похож на ответ обиженного ребёнка. Гыгыгы

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 