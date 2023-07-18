«Спартак»: «Эракович? Нам не нужны игроки, которые ежедневно меняют мнение»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал срыв трансфера защитника «Црвены Звезды» Страхини Эраковича. Вскоре серб должен подписать контракт с «Зенитом».
«Мы комментируем трансферы только по факту, когда они уже состоятся. Здесь могу сказать только, что нам нужны только сильные футболисты и волевые. Такие футболисты, которые меняют своe мнение каждый день, нам не нужны», – сказал Зеленов.
- «Спартак» договорился о сделке по защитнику с «Црвеной Звездой» за 7 миллионов евро.
- Сербы позже отменили трансфер из-за предложения «Зенита», у которого было приоритетное право выкупа футболиста.
- Как и у «Зенита», спонсор «Црвены Звезды» – «Газпром».
Источник: телеграм-канал Ильи Никульникова