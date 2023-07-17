Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Фернандес раскрыл обстоятельства своего ухода из ЦСКА в 2022 году

Фернандес раскрыл обстоятельства своего ухода из ЦСКА в 2022 году

17 июля 2023, 20:36
7

Новичок «Зенита» Марио Фернандес рассказал, как уходил из ЦСКА летом прошлого года.

«В мае 2022 года я обратился к руководству ЦСКА и попросил дать мне перерыв, чтобы я мог провести время в Бразилии со своей семьей и увидеть рождение моего сына.

На тот момент мы договорились с ЦСКА – чтобы они смогли отпустить меня, я подписал документы о расторжении контракта, отказавшись от двух оставшихся лет и «высокой зарплаты», причитавшейся по контракту.

Получилось так, что находясь в Бразилии, я решил остаться еще на год. Несмотря на прерванный контракт, я связался с ЦСКА сообщить о намерении вернуться играть в футбол и остаться в Бразилии.

В тот момент я начал переговоры с «Интернасьоналом» и когда спросил ЦСКА о ситуации, мне заявили, что никакие бумаги о расторжении контракта не нужны, потому что соглашение было расторгнуто и я был свободен. Так что я мог свободно вести переговоры с бразильским клубом.

Вышло так, что я не адаптировался в бразильском футболе и попросил «Интернасьонал» разорвать контракт, отказавшись от всего, что мне причиталось по контракту, включая зарплату. И клуб мой запрос принял.

Но «Интернасьонал» также добавил сумму, которую должен был бы выплатить другой клуб, с которым я бы вступил в переговоры. Я это принял и посчитал честным», – заявил Фернандес.

  • В ЦСКА 32-летний Фернандес провел 10 сезонов.
  • Его статистика: 329 матчей, 11 голов, 47 ассистов.
  • Сегодня он заключил контракт с «Зенитом» по схеме «1+1».

Еще по теме:
Сафонов повторил достижение Головина и Фернандеса 7
«Нужно расставлять приоритеты»: Думбия прокомментировал переход Марио Фернандеса в «Зенит»
Агент сделал заявление о тренерской карьере Марио Фернандеса
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Фернандес Марио
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ВетеR
1689616102
и накуй сесть и рыбку съесть. мозго.б
Ответить
Таврида
1689617347
Очешуительная версия. ЦСКА за расторжение контракта с Фернандесом и переход того в Интернасьонал ничего не получил, а Интернасьонал, который игрока не покупал, должен был получить отступные за расторжение контракта. После ухода Гинера Бабаев с Мовсесьяном какую-то дичь творят с трансферами и контрактами. И Марио с агентом тоже хитропродвинутыми оказались...
Ответить
АртурZaСМ
1689617607
Пзд... он наверное думает, что всё сказанное им выглядит серьёзным оправданием. Типа "Расторгнул контракт отказавшись от всего что причиталось по контракту"... АллЁ Вася ты попутал это не клуб просил о расторжении, а это ты скулил и просил отпустить. Клуб пошел ему навстречу, а он еще во главу угла ставит мысли что ему еще что-то причиталось по контракту. Даже будучи Спартачом уважал Марио, а он оказался тем ещё г.о.вном...
Ответить
insider_retro
1689620048
Чем больше объяснений, тем более подобных, - тем больше от этой ситуации дурно пахнет...
Ответить
BRO_football
1689624001
Да какой, к чёрту, перерыв? Ты контракт хотел приостановить и свалить в другой клуб, потому что ФИФА разрешил. Вот единственная причина, а не "провести время в Бразилии со своей семьей и увидеть рождение моего сына". Один из немногих легионеров в ЦСКА, которые так сделали! Но ЦСКА поступил благородно и не просто приостановили контракт, а разорвали его, дав свободу Фернандесу и не получив за это ни копейки в ответ (что было сделано зря). Только вот почему сам ЦСКА молчал о том, что отпустил Фернандеса свободным агентом, мне не понятно.
Ответить
Oldtrafford83
1689656508
А мне кажется Марио что ты обычный п.и.з.д.а.бол, тупо пересидел, увидел что в РФ всё спокойно и потом просто повёлся на более жирный мешок денег и стойло получше))
Ответить
eugen-han
1689657580
Мир_дверь_мяч(по английски)! Опять лукавит, падла. Как будто все забыли про события в 2022(вернее начало их) и в связи с этим иезуитское решение фифа по иносранцам, к коим себя причислил Фернандес, имея двойное гражданство и каким-то образом по совпадению заявил о том, что завершает выступать в сборной России как новоявленный ,,россиянин".
Ответить
Главные новости
Ямаль сделал заявление о получении «Золотого мяча»
15:15
1
Широков вынес вердикт московскому клубу: «Совсем скоро провалится»
15:00
1
⚡️ Сафонов номинирован на приз вратарю года по версии France Football
14:38
6
Номинанты на приз лучшему тренеру года по версии France Football
14:19
2
Федотов проанализировал эпизод, когда Семака едва не избили
13:47
5
Известны соперники сборной России на октябрь
13:10
14
Бубнов одним словом описал Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
13:01
3
Анализ Федотова неназначенного на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
12:41
12
«Безрассудно смелые люди»: Егоров удивлен агентами Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
11:52
3
Лапидарная реакция босса «Спартака» на возможный трансфер Головина
11:44
17
Все новости
Все новости
«Факел» заинтересован в аренде игрока «Локомотива»
15:30
Агент Дивеева: «Игорь был «на карандаше» у «Манчестер Сити». «Реал» и «Барса»? Вполне вероятно»
14:50
Генич прокомментировал удаление Тюкавина в дерби со «Спартаком»
13:55
3
На тренере РПЛ поставили «черную метку»
13:33
Известны соперники сборной России на октябрь
13:10
14
Бубнов одним словом описал Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
13:01
3
Анализ Федотова неназначенного на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
12:41
12
«Я порадовался»: Орлов – после ухода футболиста «Зенита»
12:23
2
Талалаев «устроил разнос» в «Балтике»
12:12
3
Гурцкая оценил вызывающую агрессию Семака в матче с ЦСКА
12:06
1
«Безрассудно смелые люди»: Егоров удивлен агентами Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
11:52
3
Лапидарная реакция босса «Спартака» на возможный трансфер Головина
11:44
17
«Чемпионский уровень»: Лещенко – о «Динамо»
11:33
4
Моссаковский вступился за Олейникова: «Парня понять можно»
11:11
4
Тренер «Рубина» прокомментировал побег Олейникова в ЦСКА
10:52
2
Слуцкий назвал себя «волгоградским быдлом»
10:43
5
ЦСКА предупредили, что он получит «кармический удар» за Олейникова
10:36
14
Эмоциональная реакция Генича на дебют Мостового за «Локо»
10:15
3
«Зенит» намерен натурализовать бразильца, чтобы высвободить легионерское место
10:08
27
«Был как собака, а стал добрым псом»: игрока «Зенита» уличили в деградации
09:58
11
Экс-РПЛовца включили в топ-3 кандидатов на «Золотой мяч»
09:31
1
Семака призвали к активным шагам по выводу «Зенита» из кризиса
08:57
11
Олейникова осудили за его поступок: «Таких вертихвосток не уважают ни свои, ни чужие»
08:43
15
Генич – о клубе РПЛ: «Это не просто ужасно, это хуже «Матч ТВ»
08:21
5
«Не бзди»: Бубнов вступился за Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
08:07
8
Бубнов подтвердил, что пройдется голым по Красной площади в случае чемпионства ЦСКА с Игдисамовым
01:40
14
Тихонов – о ситуации с Олейниковым: «Не по‑пацански»
01:27
4
Соболев составил символическую сборную «Зенита», в нападении Аршавин, Дзюба и Халк
01:12
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+