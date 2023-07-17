Фернандес раскрыл обстоятельства своего ухода из ЦСКА в 2022 году

Пзд... он наверное думает, что всё сказанное им выглядит серьёзным оправданием. Типа "Расторгнул контракт отказавшись от всего что причиталось по контракту"... АллЁ Вася ты попутал это не клуб просил о расторжении, а это ты скулил и просил отпустить. Клуб пошел ему навстречу, а он еще во главу угла ставит мысли что ему еще что-то причиталось по контракту. Даже будучи Спартачом уважал Марио, а он оказался тем ещё г.о.вном...
Новичок «Зенита» Марио Фернандес рассказал, как уходил из ЦСКА летом прошлого года.
«В мае 2022 года я обратился к руководству ЦСКА и попросил дать мне перерыв, чтобы я мог провести время в Бразилии со своей семьей и увидеть рождение моего сына.
На тот момент мы договорились с ЦСКА – чтобы они смогли отпустить меня, я подписал документы о расторжении контракта, отказавшись от двух оставшихся лет и «высокой зарплаты», причитавшейся по контракту.
Получилось так, что находясь в Бразилии, я решил остаться еще на год. Несмотря на прерванный контракт, я связался с ЦСКА сообщить о намерении вернуться играть в футбол и остаться в Бразилии.
В тот момент я начал переговоры с «Интернасьоналом» и когда спросил ЦСКА о ситуации, мне заявили, что никакие бумаги о расторжении контракта не нужны, потому что соглашение было расторгнуто и я был свободен. Так что я мог свободно вести переговоры с бразильским клубом.
Вышло так, что я не адаптировался в бразильском футболе и попросил «Интернасьонал» разорвать контракт, отказавшись от всего, что мне причиталось по контракту, включая зарплату. И клуб мой запрос принял.
Но «Интернасьонал» также добавил сумму, которую должен был бы выплатить другой клуб, с которым я бы вступил в переговоры. Я это принял и посчитал честным», – заявил Фернандес.
- В ЦСКА 32-летний Фернандес провел 10 сезонов.
- Его статистика: 329 матчей, 11 голов, 47 ассистов.
- Сегодня он заключил контракт с «Зенитом» по схеме «1+1».