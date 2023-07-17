Фернандес раскрыл обстоятельства своего ухода из ЦСКА в 2022 году

Новичок «Зенита» Марио Фернандес рассказал, как уходил из ЦСКА летом прошлого года.

«В мае 2022 года я обратился к руководству ЦСКА и попросил дать мне перерыв, чтобы я мог провести время в Бразилии со своей семьей и увидеть рождение моего сына.

На тот момент мы договорились с ЦСКА – чтобы они смогли отпустить меня, я подписал документы о расторжении контракта, отказавшись от двух оставшихся лет и «высокой зарплаты», причитавшейся по контракту.

Получилось так, что находясь в Бразилии, я решил остаться еще на год. Несмотря на прерванный контракт, я связался с ЦСКА сообщить о намерении вернуться играть в футбол и остаться в Бразилии.

В тот момент я начал переговоры с «Интернасьоналом» и когда спросил ЦСКА о ситуации, мне заявили, что никакие бумаги о расторжении контракта не нужны, потому что соглашение было расторгнуто и я был свободен. Так что я мог свободно вести переговоры с бразильским клубом.

Вышло так, что я не адаптировался в бразильском футболе и попросил «Интернасьонал» разорвать контракт, отказавшись от всего, что мне причиталось по контракту, включая зарплату. И клуб мой запрос принял.

Но «Интернасьонал» также добавил сумму, которую должен был бы выплатить другой клуб, с которым я бы вступил в переговоры. Я это принял и посчитал честным», – заявил Фернандес.