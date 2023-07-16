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    Малком поделился эмоциями от Суперкубка

    Нападающий «Зенита» Малком поделился эмоциями от победы в матче за Суперкубок России (0:0, 5:4 по пенальти) против ЦСКА.

    «Ещe один трофей вместе с «Зенитом». Это лучший этап в моей карьере! «Зенит», конечно же, лучший клуб России. Мы пережили очередной невероятный момент вместе с командой. Теперь празднуем!» – сказал Малком.

    • В Малкоме заинтересован «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии.
    • «Зенит» купил игрока у «Барселоны» в 2019 году за 40 миллионов евро.
    • Контракт игрока действует еще 4 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +8809

      Беспонтий 6 минут назад

      "Ещe один трофей .."
      ни шатко и ни валко
      и клаудиньо после смс
      тоже за "трофеем" прибежал
      из раздевалки

      1
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    • ...
      Рейтинг: +10

      Отчим Бората 1 час назад

      .... Нраица... Пасынок до сих пор потолок отмывает... Мелкий рукоблуд

      0
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