Малком поделился эмоциями от Суперкубка

Нападающий «Зенита» Малком поделился эмоциями от победы в матче за Суперкубок России (0:0, 5:4 по пенальти) против ЦСКА.
«Ещe один трофей вместе с «Зенитом». Это лучший этап в моей карьере! «Зенит», конечно же, лучший клуб России. Мы пережили очередной невероятный момент вместе с командой. Теперь празднуем!» – сказал Малком.
- В Малкоме заинтересован «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии.
- «Зенит» купил игрока у «Барселоны» в 2019 году за 40 миллионов евро.
- Контракт игрока действует еще 4 года.
Источник: «Чемпионат»