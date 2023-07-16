Малком поделился эмоциями от Суперкубка

Нападающий «Зенита» Малком поделился эмоциями от победы в матче за Суперкубок России (0:0, 5:4 по пенальти) против ЦСКА.

«Ещe один трофей вместе с «Зенитом». Это лучший этап в моей карьере! «Зенит», конечно же, лучший клуб России. Мы пережили очередной невероятный момент вместе с командой. Теперь празднуем!» – сказал Малком.