Ловчев: «Зенит» такой игрой в Суперкубке дал надежду всем конкурентам»

Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев оценил матч за Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА (0:0, 5:4 по пенальти).

Встреча прошла в Казани.

ЦСКА не брал Суперкубок с 2018 года.

У «Зенита» теперь 8 таких трофеев – рекорд.

«ЦСКА смотрелся предпочтительнее и такое впечатление, команда была настроена лучше на этот матч. Армейцы не использовали моменты, когда выручал Михаил Кержаков. Моменты были логичные, с розыгрыша – ЦСКА на гол наиграл.

Зенитовцам, на мой взгляд, более интересным был турнир в Питере, куда приехали «Нефтчи», «Црвена» и «Фенербахче». В Питере команда выглядела более накаленной. Здесь же Питер такой игрой дал надежду всем конкурентам – такую команду можно обыгрывать на длительный дистанции.

Что удивляет: «армейцы» потеряли Хесуса Медину, не вернули Марио Фернандеса – до старта чемпионата осталась неделя, а новички только в проекте. То есть встраивать их надо будет с колeс. Клубу надо быстрее работать на рынке, чтобы у команды не было разбега по ходу сезона. Этот ЦСКА с усилением способен побороть «Зенит». Согласен с оценками Владимира Федотова, который сказал, что при том составе, который наскребли, показали хороший футбол», – написал Ловчев.