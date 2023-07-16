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  • Ловчев: «Зенит» такой игрой в Суперкубке дал надежду всем конкурентам»

Ловчев: «Зенит» такой игрой в Суперкубке дал надежду всем конкурентам»

16 июля 2023, 13:44
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Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев оценил матч за Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА (0:0, 5:4 по пенальти).

  • Встреча прошла в Казани.
  • ЦСКА не брал Суперкубок с 2018 года.
  • У «Зенита» теперь 8 таких трофеев – рекорд.

«ЦСКА смотрелся предпочтительнее и такое впечатление, команда была настроена лучше на этот матч. Армейцы не использовали моменты, когда выручал Михаил Кержаков. Моменты были логичные, с розыгрыша – ЦСКА на гол наиграл.

Зенитовцам, на мой взгляд, более интересным был турнир в Питере, куда приехали «Нефтчи», «Црвена» и «Фенербахче». В Питере команда выглядела более накаленной. Здесь же Питер такой игрой дал надежду всем конкурентам – такую команду можно обыгрывать на длительный дистанции.

Что удивляет: «армейцы» потеряли Хесуса Медину, не вернули Марио Фернандеса – до старта чемпионата осталась неделя, а новички только в проекте. То есть встраивать их надо будет с колeс. Клубу надо быстрее работать на рынке, чтобы у команды не было разбега по ходу сезона. Этот ЦСКА с усилением способен побороть «Зенит». Согласен с оценками Владимира Федотова, который сказал, что при том составе, который наскребли, показали хороший футбол», – написал Ловчев.

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Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Ловчев Евгений
Комментарии (1)
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Spirit_78
1689507942
Коллективная Москва уже 5 лет на что-то надеется. Рано или поздно надежды оправдаются, но не факт, что сейчас.
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