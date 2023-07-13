Мойзес назвал лучших защитников в России и мире

Левый защитник ЦСКА Мойзес рассказал, каких игроков обороны считает лучшими.
– Ты называл примером смены позиций у защитников Алабу. А кто лучший футболист на твоей позиции в мире?
– Тиаго Силва.
– А в РПЛ? Необязательно русские.
– Дивеев мне очень нравится. Это лучший защитник России. Игорь очень силен, у него великолепная передача, хорошо читает игру.
Мы втроем наладили взаимопонимание, собрался отличный пазл.
- 38-летний Силва выступает за «Челси».
- Дивеев в прошлом сезоне провел за ЦСКА 27 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист.
Источник: Sport24