Мойзес назвал лучших защитников в России и мире

Левый защитник ЦСКА Мойзес рассказал, каких игроков обороны считает лучшими.

– Ты называл примером смены позиций у защитников Алабу. А кто лучший футболист на твоей позиции в мире?

– Тиаго Силва.

– А в РПЛ? Необязательно русские.

– Дивеев мне очень нравится. Это лучший защитник России. Игорь очень силен, у него великолепная передача, хорошо читает игру.

Мы втроем наладили взаимопонимание, собрался отличный пазл.