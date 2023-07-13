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    Мойзес назвал лучших защитников в России и мире

    Левый защитник ЦСКА Мойзес рассказал, каких игроков обороны считает лучшими.

    – Ты называл примером смены позиций у защитников Алабу. А кто лучший футболист на твоей позиции в мире?

    Тиаго Силва.

    – А в РПЛ? Необязательно русские.

    – Дивеев мне очень нравится. Это лучший защитник России. Игорь очень силен, у него великолепная передача, хорошо читает игру.

    Мы втроем наладили взаимопонимание, собрался отличный пазл.

    • 38-летний Силва выступает за «Челси».
    • Дивеев в прошлом сезоне провел за ЦСКА 27 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист.

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    Источник: Sport24

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    13.07.2023 23:50
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