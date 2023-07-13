Мостовой назвал лучшего российского нападающего: «Тут без вопросов»

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой назвал Артема Дзюбу лучшим российским нападающим.
«Лучший российский нападающий в РПЛ – Артем Дзюба, тут без вопросов. Он вернулся и всем все доказал.
Никто не ожидал от него такого возвращения. Посмотрим, как он проведет новый сезон. Свои 10 он точно забьет. Класс у него остался», – сказал Мостовой.
- В феврале Дзюба перешел в «Локомотив» на правах свободного агента.
- Он забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 13 матчах.
- Клуб продлил контракт с игроком по схеме «1+1».
Источник: «РБ Спорт»