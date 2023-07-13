Мостовой назвал лучшего российского нападающего: «Тут без вопросов»

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой назвал Артема Дзюбу лучшим российским нападающим.

«Лучший российский нападающий в РПЛ – Артем Дзюба, тут без вопросов. Он вернулся и всем все доказал.

Никто не ожидал от него такого возвращения. Посмотрим, как он проведет новый сезон. Свои 10 он точно забьет. Класс у него остался», – сказал Мостовой.