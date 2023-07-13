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    • Мостовой назвал лучшего российского нападающего: «Тут без вопросов»

    Мостовой назвал лучшего российского нападающего: «Тут без вопросов»

    Экс-футболист сборной России Александр Мостовой назвал Артема Дзюбу лучшим российским нападающим.

    «Лучший российский нападающий в РПЛ – Артем Дзюба, тут без вопросов. Он вернулся и всем все доказал.

    Никто не ожидал от него такого возвращения. Посмотрим, как он проведет новый сезон. Свои 10 он точно забьет. Класс у него остался», – сказал Мостовой.

    • В феврале Дзюба перешел в «Локомотив» на правах свободного агента.
    • Он забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 13 матчах.
    • Клуб продлил контракт с игроком по схеме «1+1».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +15463

      Алексей З 14 минут назад

      Дзюба может не нравится как человек , не добавляют славы и скандалы с его участием , но при этом голы свои он забивает и на просторах РПЛ является лучшим бомбардиром за всю историю.

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      Рейтинг: +48

      Odnazhdy 2 часа назад

      Это он в России лучший.В Турции, в не особо сильном чемпионате в Европе--Зюба обосрался...И это лучший российский нападающий ( по оценке Мостового).

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      Рейтинг: +15463

      Алексей З > Odnazhdy 17 минут назад

      Ну а по вашей оценке кто лучший и не обосрался ?

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      Рейтинг: +48

      Odnazhdy > Алексей З 13 минут назад

      Все по оценке Мостового )))
      А так то один тока Санька Головин достойный.

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      Рейтинг: +5598

      Питерский князь 2 часа назад

      Вообще противно.
      Понимание того, что извращенец дрочила с рабочим ртом это предел возможностей РПЛ!

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      Рейтинг: +318

      Napaleon Banapart 2 часа назад

      Так Дзюба царь???

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