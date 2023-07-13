Гойкович: «В Хорватии все намного дороже, чем в Оренбурге. Цены в Европе поднимаются»

Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович ответил на вопросы о зарплатах и ценах в Европе и России.

– Насколько сильно отличаются зарплаты футболистов в России, Боснии, Хорватии и Албании?

– В Хорватии есть «Динамо» Загреб, которое может платить 800-900 тысяч евро лучшему игроку при средней зарплате в клубе в 300-400 тысяч.

В «Хайдуке» лучший футболист имеет 500-600 тысяч, средняя цифра – 200-300. В Боснии намного меньше, лучший игрок получает не больше 10-15 тысяч, и то там только две команды могут столько платить.

В Албании та же ситуация. В России, конечно, самые большие деньги.

– И Россия самая дорогая из этих стран для проживания?

– Нет. Я иногда живу в Хорватии, в городе Пула, на море. И там все намного дороже, чем в Оренбурге. Намного.

И в ресторан дороже сходить, и продукты в магазине дороже на 20-30 процентов. Покупаешь фрукты, молоко, что-то для завтрака – платишь 30-40 евро.

Цены растут, сначала сказался коронавирус, потом события на Украине.

– В программе «Вести», которую вы иногда смотрите, часто рассказывают про кризис в Европе, что люди экономят на отоплении, на бензине. Все действительно сложно?

– Цены в Европе поднимаются, спору нет. Но там поднимаются и зарплаты каждый год. Три года назад минимальная зарплата была 300 евро, сейчас 700-800 евро.

Говорю примерный порядок цифр, точных значений я не знаю. Но знаю точно, что в Европе люди не голодают.

Сейчас не все могут позволить себе ездить, летать туда-сюда, но на жизнь тем, кого я знаю, хватает.