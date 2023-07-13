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  • Гойкович: «В Хорватии все намного дороже, чем в Оренбурге. Цены в Европе поднимаются»

Гойкович: «В Хорватии все намного дороже, чем в Оренбурге. Цены в Европе поднимаются»

13 июля 2023, 09:48
2

Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович ответил на вопросы о зарплатах и ценах в Европе и России.

– Насколько сильно отличаются зарплаты футболистов в России, Боснии, Хорватии и Албании?

– В Хорватии есть «Динамо» Загреб, которое может платить 800-900 тысяч евро лучшему игроку при средней зарплате в клубе в 300-400 тысяч.

В «Хайдуке» лучший футболист имеет 500-600 тысяч, средняя цифра – 200-300. В Боснии намного меньше, лучший игрок получает не больше 10-15 тысяч, и то там только две команды могут столько платить.

В Албании та же ситуация. В России, конечно, самые большие деньги.

– И Россия самая дорогая из этих стран для проживания?

– Нет. Я иногда живу в Хорватии, в городе Пула, на море. И там все намного дороже, чем в Оренбурге. Намного.

И в ресторан дороже сходить, и продукты в магазине дороже на 20-30 процентов. Покупаешь фрукты, молоко, что-то для завтрака – платишь 30-40 евро.

Цены растут, сначала сказался коронавирус, потом события на Украине.

– В программе «Вести», которую вы иногда смотрите, часто рассказывают про кризис в Европе, что люди экономят на отоплении, на бензине. Все действительно сложно?

– Цены в Европе поднимаются, спору нет. Но там поднимаются и зарплаты каждый год. Три года назад минимальная зарплата была 300 евро, сейчас 700-800 евро.

Говорю примерный порядок цифр, точных значений я не знаю. Но знаю точно, что в Европе люди не голодают.

Сейчас не все могут позволить себе ездить, летать туда-сюда, но на жизнь тем, кого я знаю, хватает.

  • 27-летний игрок стоит 1,2 миллиона евро.
  • Босниец в команде с 2020 года.
  • Сезон РПЛ стартует на следующей неделе.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Оренбург Гойкович Ренато
Комментарии (2)
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Persona_non_Grata
1689231803
"Цены в Европе поднимаются, спору нет. Но там поднимаются и зарплаты каждый год. Три года назад минимальная зарплата была 300 евро, сейчас 700-800 евро." - Вот это должно быть заголовком статьи !!!
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