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    • Гойкович – о трансфере Сафонова в «ПСЖ»: «Сначала подумал, что это шутка»

    Гойкович – о трансфере Сафонова в «ПСЖ»: «Сначала подумал, что это шутка»

    Бывший игрок «Оренбурга» Ренато Гойкович прокомментировал готовящийся трансфер вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

    «Когда я услышал, что Матвей переходит в «ПСЖ», подумал, что это шутка. Не из-за того, что Сафонов плохой игрок, а потому что речь про переход из «Краснодара» в «ПСЖ» в момент, когда российские клубы не играют в еврокубках и сборная России не выступает в официальных матчах.

    Получится ли у Матвея во Франции? Понятно, что он идeт не первым вратарeм, но в клубе ему наверняка всe объяснили. Как отказаться от трансфера в «ПСЖ»?» – сказал Гойкович.

    • 25-летний Сафонов в минувшем сезоне провел 30 матчей в РПЛ за «Краснодар».
    • В данный момент футболисту закрыт выезд из России из-за долга по алиментам.
    • Планируется, что «ПСЖ» заплатит за игрока 20 миллионов евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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