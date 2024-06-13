Гойкович – о трансфере Сафонова в «ПСЖ»: «Сначала подумал, что это шутка»

Бывший игрок «Оренбурга» Ренато Гойкович прокомментировал готовящийся трансфер вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Когда я услышал, что Матвей переходит в «ПСЖ», подумал, что это шутка. Не из-за того, что Сафонов плохой игрок, а потому что речь про переход из «Краснодара» в «ПСЖ» в момент, когда российские клубы не играют в еврокубках и сборная России не выступает в официальных матчах.

Получится ли у Матвея во Франции? Понятно, что он идeт не первым вратарeм, но в клубе ему наверняка всe объяснили. Как отказаться от трансфера в «ПСЖ»?» – сказал Гойкович.