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    • Защитник «Оренбурга» Гойкович раскрыл размер своих трат за месяц

    Защитник «Оренбурга» Гойкович раскрыл размер своих трат за месяц

    Ренато Гойкович из «Оренбурга» рассказал, сколько денег тратит в течение календарного месяца.

    Федор Смолов сказал, что ему на жизнь в Москве хватит в районе 500 тысяч рублей в месяц. Сколько уходит у вас?

    – У каждого по-разному. Наверное, в Москве жизнь чуть подороже, чем в Оренбурге, особенно если у тебя семья. У нас завтрак, обед и ужин на стадионе – если ты один, что еще тебе нужно?

    Можешь брать обед, ужин в гостинице на выездных матчах, то есть при желании на еду можно вообще не тратиться. Клуб дает деньги на квартиру.

    Но если ты хочешь кушать каждый день в ресторанах, покупать дорогую одежду, это твое дело. Выбор всегда за тобой – можно брать Louis Vuitton, а можно – Zara.

    Честно говоря, я не считал, сколько у меня уходит в месяц. Когда приезжает семья, трачу на ребенка, на жену, чуть-чуть на себя. Я оплачиваю аренду машины, могу съездить раза три или четыре в месяц в ресторан.

    Даже не знаю, сколько на это нужно – 100-200 тысяч.

    – 500 тысяч за месяц никогда не тратили?

    – Нет, нет, нет. Никогда такого не было.

    • 27-летний игрок стоит 1,2 миллиона евро.
    • Босниец в команде с 2020 года.
    • Сезон РПЛ стартует на следующей неделе.

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    Источник: «РБ Спорт»

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