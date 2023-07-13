Защитник «Оренбурга» Гойкович раскрыл размер своих трат за месяц

Ренато Гойкович из «Оренбурга» рассказал, сколько денег тратит в течение календарного месяца.

– Федор Смолов сказал, что ему на жизнь в Москве хватит в районе 500 тысяч рублей в месяц. Сколько уходит у вас?

– У каждого по-разному. Наверное, в Москве жизнь чуть подороже, чем в Оренбурге, особенно если у тебя семья. У нас завтрак, обед и ужин на стадионе – если ты один, что еще тебе нужно?

Можешь брать обед, ужин в гостинице на выездных матчах, то есть при желании на еду можно вообще не тратиться. Клуб дает деньги на квартиру.

Но если ты хочешь кушать каждый день в ресторанах, покупать дорогую одежду, это твое дело. Выбор всегда за тобой – можно брать Louis Vuitton, а можно – Zara.

Честно говоря, я не считал, сколько у меня уходит в месяц. Когда приезжает семья, трачу на ребенка, на жену, чуть-чуть на себя. Я оплачиваю аренду машины, могу съездить раза три или четыре в месяц в ресторан.

Даже не знаю, сколько на это нужно – 100-200 тысяч.

– 500 тысяч за месяц никогда не тратили?

– Нет, нет, нет. Никогда такого не было.