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    • РФС договорился с РЖД о дополнительных поездах на Суперкубок России

    РФС договорился с РЖД о дополнительных поездах на Суперкубок России

    РЖД отправит дополнительные пары поездов в Казань в связи с проведением там Суперкубка России 15 июля.

    «1350 болельщиков отправятся в Казань на Суперкубок России на дополнительных поездах.

    РФС и РЖД договорились о дополнительных поездах в Казань на матч «Зенит» – ЦСКА.

    Новые составы и дополнительные вагоны из Москвы и Санкт-Петербурга отправятся в Казань и обратно с 14 по 16 июля.

    РФС благодарит РЖД и Федеральную пассажирскую компанию за сотрудничество и готовность поддержать болельщиков», – написал источник.

    • Этот матч откроет российский футбольный сезон.
    • «Зенит» выиграл 3 последних матча за Суперкубок.
    • ЦСКА не брал этот трофей с 2018 года.

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    Источник: телеграм-канал Суперкубка России

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