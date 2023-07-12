РФС договорился с РЖД о дополнительных поездах на Суперкубок России

РЖД отправит дополнительные пары поездов в Казань в связи с проведением там Суперкубка России 15 июля.

«1350 болельщиков отправятся в Казань на Суперкубок России на дополнительных поездах.

РФС и РЖД договорились о дополнительных поездах в Казань на матч «Зенит» – ЦСКА.

Новые составы и дополнительные вагоны из Москвы и Санкт-Петербурга отправятся в Казань и обратно с 14 по 16 июля.

РФС благодарит РЖД и Федеральную пассажирскую компанию за сотрудничество и готовность поддержать болельщиков», – написал источник.