РФС договорился с РЖД о дополнительных поездах на Суперкубок России

РЖД отправит дополнительные пары поездов в Казань в связи с проведением там Суперкубка России 15 июля.
«1350 болельщиков отправятся в Казань на Суперкубок России на дополнительных поездах.
РФС и РЖД договорились о дополнительных поездах в Казань на матч «Зенит» – ЦСКА.
Новые составы и дополнительные вагоны из Москвы и Санкт-Петербурга отправятся в Казань и обратно с 14 по 16 июля.
РФС благодарит РЖД и Федеральную пассажирскую компанию за сотрудничество и готовность поддержать болельщиков», – написал источник.
- Этот матч откроет российский футбольный сезон.
- «Зенит» выиграл 3 последних матча за Суперкубок.
- ЦСКА не брал этот трофей с 2018 года.
Источник: телеграм-канал Суперкубка России