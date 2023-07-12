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    • «Рома» интересуется Захаряном: он может заменить ключевого футболиста (Иван Карпов)

    «Рома» интересуется Захаряном: он может заменить ключевого футболиста (Иван Карпов)

    Несколько европейских клубов интересуются полузащитником «Динамо» Арсеном Захаряном.

    «Фейеноорд» действительно интересуются 20-летним Захаряном. Скажу больше: по моим данным, бело-голубые получили запрос о покупке Арсена. Правда, сумма трансфера где-то в два раза меньше, чем ожидает выручить клуб из Москвы.

    Впереди нас ждет большая торговля. Кстати, предметный интерес к игроку проявляют еще и «Аякс», клубы из Португалии (среди них вероятно есть «Порту») и команда из Рима (предположительно, «Рома»).

    Последние готовят продажу одного из своих ключевых игроков. Его-то и сможет заменить Захарян, если все выгорит», – написал в телеграме инсайдер Иван Карпов.

    • У Арсена еще год контракта.
    • Год назад купить игрока пытался «Челси», но не смог перевести деньги из-за санкций.
    • В прошлом сезоне РПЛ у Захаряна 27 игр, 4 гола, 7 ассистов.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпов

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    Сегодня, 14:46
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +14683

      Skull_Boy 17 минут назад

      Он в Динамо играть не может, а тут Порту и Рома, где Моур тупо сожрет после первого косяка

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      Рейтинг: +3617

      FRZZ 27 минут назад

      Команда из Рима (предположительно, «Рома»)... задолбали эти продажные журналюги.

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