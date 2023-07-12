«Рома» интересуется Захаряном: он может заменить ключевого футболиста (Иван Карпов)

Несколько европейских клубов интересуются полузащитником «Динамо» Арсеном Захаряном.

«Фейеноорд» действительно интересуются 20-летним Захаряном. Скажу больше: по моим данным, бело-голубые получили запрос о покупке Арсена. Правда, сумма трансфера где-то в два раза меньше, чем ожидает выручить клуб из Москвы.

Впереди нас ждет большая торговля. Кстати, предметный интерес к игроку проявляют еще и «Аякс», клубы из Португалии (среди них вероятно есть «Порту») и команда из Рима (предположительно, «Рома»).

Последние готовят продажу одного из своих ключевых игроков. Его-то и сможет заменить Захарян, если все выгорит», – написал в телеграме инсайдер Иван Карпов.