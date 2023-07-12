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    • Отстранение Промеса, причина ухода Медины из ЦСКА, откровения Малкома и другие новости

    Отстранение Промеса, причина ухода Медины из ЦСКА, откровения Малкома и другие новости

    Малком назвал настоящую причину, по которой он сделал паспорт РФ.

    «Реал» изменил план по подписанию Мбаппе.

    Абаскаль утвердил переход Глебова в «Спартак»: известна сумма трансфера.

    Промес с 19 июня отстранен от участия во всех турнирах (Transfermarkt).

    «Зенит» предложил Венделу два варианта для ухода из клуба.

    Шалимов назвал игрока «Спартака», который прочно сядет на скамейку с приходом Медины.

    Алейшо рассказал, состоится ли дебют Фернандеса за «Зенит» в матче против ЦСКА.

    Миранчук определился, в каком клубе хочет играть в следующем сезоне.

    Стала известна главная причина ухода Медины из ЦСКА в «Спартак».

    Финалист Лиги чемпионов сможет получать максимальную зарплату в «Спартаке».

    Источник: «Бомбардир»

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