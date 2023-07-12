Отстранение Промеса, причина ухода Медины из ЦСКА, откровения Малкома и другие новости

Малком назвал настоящую причину, по которой он сделал паспорт РФ.

«Реал» изменил план по подписанию Мбаппе.

Абаскаль утвердил переход Глебова в «Спартак»: известна сумма трансфера.

Промес с 19 июня отстранен от участия во всех турнирах (Transfermarkt).

«Зенит» предложил Венделу два варианта для ухода из клуба.

Шалимов назвал игрока «Спартака», который прочно сядет на скамейку с приходом Медины.

Алейшо рассказал, состоится ли дебют Фернандеса за «Зенит» в матче против ЦСКА.

Миранчук определился, в каком клубе хочет играть в следующем сезоне.

Стала известна главная причина ухода Медины из ЦСКА в «Спартак».

Финалист Лиги чемпионов сможет получать максимальную зарплату в «Спартаке».