Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Отстранение Промеса, причина ухода Медины из ЦСКА, откровения Малкома и другие новости

Отстранение Промеса, причина ухода Медины из ЦСКА, откровения Малкома и другие новости

12 июля 2023, 09:50

Малком назвал настоящую причину, по которой он сделал паспорт РФ.

«Реал» изменил план по подписанию Мбаппе.

Абаскаль утвердил переход Глебова в «Спартак»: известна сумма трансфера.

Промес с 19 июня отстранен от участия во всех турнирах (Transfermarkt).

«Зенит» предложил Венделу два варианта для ухода из клуба.

Шалимов назвал игрока «Спартака», который прочно сядет на скамейку с приходом Медины.

Алейшо рассказал, состоится ли дебют Фернандеса за «Зенит» в матче против ЦСКА.

Миранчук определился, в каком клубе хочет играть в следующем сезоне.

Стала известна главная причина ухода Медины из ЦСКА в «Спартак».

Финалист Лиги чемпионов сможет получать максимальную зарплату в «Спартаке».

Источник: «Бомбардир»
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Номинанты на приз лучшему тренеру года по версии France Football
14:19
Федотов проанализировал эпизод, когда Семака едва не избили
13:47
1
Известны соперники сборной России на октябрь
13:10
6
Бубнов одним словом описал Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
13:01
2
Анализ Федотова неназначенного на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
12:41
12
«Безрассудно смелые люди»: Егоров удивлен агентами Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
11:52
2
Лапидарная реакция босса «Спартака» на возможный трансфер Головина
11:44
14
Тренер «Рубина» прокомментировал побег Олейникова в ЦСКА
10:52
2
ЦСКА предупредили, что он получит «кармический удар» за Олейникова
10:36
14
Эмоциональная реакция Генича на дебют Мостового за «Локо»
10:15
3
Все новости
Все новости
Лавров раскрыл, кому желал победы на ЧМ-2026
14:25
Генич прокомментировал удаление Тюкавина в дерби со «Спартаком»
13:55
1
На тренере РПЛ поставили «черную метку»
13:33
«Я порадовался»: Орлов – после ухода футболиста «Зенита»
12:23
2
Талалаев «устроил разнос» в «Балтике»
12:12
3
Гурцкая оценил вызывающую агрессию Семака в матче с ЦСКА
12:06
1
«Безрассудно смелые люди»: Егоров удивлен агентами Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
11:52
2
Лапидарная реакция босса «Спартака» на возможный трансфер Головина
11:44
14
«Чемпионский уровень»: Лещенко – о «Динамо»
11:33
2
Моссаковский вступился за Олейникова: «Парня понять можно»
11:11
3
Тренер «Рубина» прокомментировал побег Олейникова в ЦСКА
10:52
2
Слуцкий назвал себя «волгоградским быдлом»
10:43
4
ЦСКА предупредили, что он получит «кармический удар» за Олейникова
10:36
14
Эмоциональная реакция Генича на дебют Мостового за «Локо»
10:15
3
«Зенит» намерен натурализовать бразильца, чтобы высвободить легионерское место
10:08
25
«Был как собака, а стал добрым псом»: игрока «Зенита» уличили в деградации
09:58
11
Мбаппе заявил, что должен получить «Золотой мяч»
09:54
Месси и Роналду окажутся в одной команде
09:47
1
Экс-РПЛовца включили в топ-3 кандидатов на «Золотой мяч»
09:31
1
ВидеоБензема определил лучшего форварда в истории
09:15
1
Семака призвали к активным шагам по выводу «Зенита» из кризиса
08:57
9
Олейникова осудили за его поступок: «Таких вертихвосток не уважают ни свои, ни чужие»
08:43
15
«Перестелю за свой счет»: Юран – о полях в ФНЛ
08:37
1
Генич – о клубе РПЛ: «Это не просто ужасно, это хуже «Матч ТВ»
08:21
5
«Не бзди»: Бубнов вступился за Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
08:07
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+