«Зенит» предложил Венделу два варианта для ухода из клуба

«Зенит» сообщил Венделу, при каких условиях он сможет покинуть команду.
Петербургский клуб предложил игроку два варианта для ухода:
- выгодная для «Зенита» продажа
- выкуп контракта стороной Вендела
«Зенит» пока не собирается штрафовать бразильца за то, что он не вернулся вовремя в расположение команды.
Полузащитник на родине тренируется по индивидуальной программе. Он точно пропустит матч за Суперкубок России и стартовые туры РПЛ.
- В 2020 году «Зенит» купил Вендела за 20,3 миллиона евро.
- С тех пор он забил 15 голов и сделал 13 ассистов в 88 матчах.
- Контракт игрока с клубом действует до лета 2027-го.
Источник: Bobsoccer