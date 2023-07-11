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    «Зенит» предложил Венделу два варианта для ухода из клуба

    «Зенит» сообщил Венделу, при каких условиях он сможет покинуть команду.

    Петербургский клуб предложил игроку два варианта для ухода:

    • выгодная для «Зенита» продажа
    • выкуп контракта стороной Вендела

    «Зенит» пока не собирается штрафовать бразильца за то, что он не вернулся вовремя в расположение команды.

    Полузащитник на родине тренируется по индивидуальной программе. Он точно пропустит матч за Суперкубок России и стартовые туры РПЛ.

    • В 2020 году «Зенит» купил Вендела за 20,3 миллиона евро.
    • С тех пор он забил 15 голов и сделал 13 ассистов в 88 матчах.
    • Контракт игрока с клубом действует до лета 2027-го.

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    Источник: Bobsoccer

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +25

      Odnazhdy 9 минут назад

      предложил Венделу два варианта ------Гыыы .Надо как в " Крестном отце"---откуда пошла известная фраза ---"Сделал ему предложение, от которого тот не смог отказаться".
      Дон Корлеоне пришел к одному дельцу с револьвером в руке и предложил ему два варианта-----или под контрактом будет его подпись, или его мозги.

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      Рейтинг: +674

      eugen-han 29 минут назад

      Да он же может, как Фернандес положить на клуб и приостановить контракт. Тем более, что он даже не является новоявленным россиянином, как тот же Фернандес, которого зачем-то берут в зенит! (?)

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      Рейтинг: +704

      Октавиус > eugen-han 21 минуту назад

      те, кто раньше контракт не приостанавливал, теперь уже не имеет такой опции

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      Рейтинг: +1977

      Болотоход 32 минуты назад

      Кинет помойку зулус - ой кинет)))

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      Рейтинг: +14646

      R_a_i_n > Болотоход 15 минут назад

      Уже кинул.

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