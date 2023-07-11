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«Зенит» предложил Венделу два варианта для ухода из клуба

11 июля 2023, 18:50
11

«Зенит» сообщил Венделу, при каких условиях он сможет покинуть команду.

Петербургский клуб предложил игроку два варианта для ухода:

  • выгодная для «Зенита» продажа
  • выкуп контракта стороной Вендела

«Зенит» пока не собирается штрафовать бразильца за то, что он не вернулся вовремя в расположение команды.

Полузащитник на родине тренируется по индивидуальной программе. Он точно пропустит матч за Суперкубок России и стартовые туры РПЛ.

  • В 2020 году «Зенит» купил Вендела за 20,3 миллиона евро.
  • С тех пор он забил 15 голов и сделал 13 ассистов в 88 матчах.
  • Контракт игрока с клубом действует до лета 2027-го.

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Источник: Bobsoccer
Россия. Премьер-лига Зенит Вендел
Комментарии (11)
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eugen-han
1689091092
Да он же может, как Фернандес положить на клуб и приостановить контракт. Тем более, что он даже не является новоявленным россиянином, как тот же Фернандес, которого зачем-то берут в зенит! (?)
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portero
1689093543
Эх загулял... загулял бразила Вендел молодой, молодой.... А вот не штрафовать?это дурь или такая барская любовь????
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Давид59
1689100156
Миллер, похоже, читает наши комменты;))). Я как раз про эти два варианта писал.
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zigbert
1689100258
Эти условия вряд ли устроят самого Вендела.
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nik55
1689103713
из помойки скоро все разбегутся
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