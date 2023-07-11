«Зенит» предложил Венделу два варианта для ухода из клуба

«Зенит» сообщил Венделу, при каких условиях он сможет покинуть команду.

Петербургский клуб предложил игроку два варианта для ухода:

выгодная для «Зенита» продажа

выкуп контракта стороной Вендела

«Зенит» пока не собирается штрафовать бразильца за то, что он не вернулся вовремя в расположение команды.

Полузащитник на родине тренируется по индивидуальной программе. Он точно пропустит матч за Суперкубок России и стартовые туры РПЛ.