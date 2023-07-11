Нападающий «Зенита» Малком объяснил, зачем получил российский паспорт.
«Значит ли это [получение паспорта РФ], что я буду играть за сборную России? Нет, это не имеет никакого отношения. Это всего лишь документ, чтобы не занимать место легионера.
Так «Зенит» сможет купить еще одного бразильца и пополнить семью», – сказал Малком.
- Малком забил 23 гола в 27 матчах прошедшего сезона РПЛ.
- В 2019 году «Зенит» заплатил за него «Барселоне» 40 миллионов евро.
- В феврале футболист получил российское гражданство, а в июне дебютировал за сборную Бразилии.
Источник: Onze Mondial