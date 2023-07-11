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    • Малком: «Сделал паспорт РФ, чтобы не занимать место легионера. «Зенит» сможет купить еще одного бразильца»

    Малком: «Сделал паспорт РФ, чтобы не занимать место легионера. «Зенит» сможет купить еще одного бразильца»

    Полузащитник «Зенита» Малком объяснил, зачем получил российский паспорт.

    «Значит ли это [получение паспорта РФ], что я буду играть за сборную России? Нет, это не имеет никакого отношения. Это всего лишь документ, чтобы не занимать место легионера.

    Так «Зенит» сможет купить еще одного бразильца и пополнить семью», – сказал Малком.

    • Малком забил 23 гола в 27 матчах прошедшего сезона РПЛ.
    • В 2019 году «Зенит» заплатил за него «Барселоне» 40 миллионов евро.
    • В феврале футболист получил российское гражданство, а в июне дебютировал за сборную Бразилии.

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    Источник: Onze Mondial

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    Сегодня, 22:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +210

      Айболид 10 минут назад

      Ща диарейные набегут ожидаемо , во главе с "долбоходом" .

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