Нападающий «Зенита» Малком объяснил, зачем получил российский паспорт.

«Значит ли это [получение паспорта РФ], что я буду играть за сборную России? Нет, это не имеет никакого отношения. Это всего лишь документ, чтобы не занимать место легионера.

Так «Зенит» сможет купить еще одного бразильца и пополнить семью», – сказал Малком.