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    • Стала известна главная причина ухода Медины из ЦСКА в «Спартак»

    Стала известна главная причина ухода Медины из ЦСКА в «Спартак»

    Полузащитник Хесус Медина перешел в «Спартак» из ЦСКА.

    По информации «Матч ТВ», главной причиной ухода Медины из ЦСКА стал конфликт с главным тренером Владимиром Федотовым.

    • Сумма трансфера – 6 миллионов евро + бонусы.
    • Контракт с новичком заключен до 30 июня 2026 года.
    • Медина провел в ЦСКА 1,5 сезона.
    • Его статистика: 45 матчей, 12 голов, 10 ассистов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 07:59
    Комментарии10
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      Рейтинг: +7996

      Томик 39 минут назад

      Обычно, попадая в цска, любой тренер становится слегка ипанутым, мягко говоря. Этот был готов ещё до перехода.

      0
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      Рейтинг: +25159

      bset 2 часа назад

      Как закончит Федотов в ЦСКА, столько интересного наружу выползет... С другой стороны, Газзаева тоже не любили игроки, пока Кубок УЕФА не взяли. А до этого бухали, курили, отдыхали, а тут их зачем-то в бассейне на износ заставляли заниматься.

      0
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      Рейтинг: +748

      FCSpartakM > bset 28 минут назад

      Ну ты тоже сравнил Газзаева с бестолковым конюхом.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14678

      Skull_Boy 2 часа назад

      Или деньги

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3059

      ПалкоВводецъ (returned) 2 часа назад

      Видать паря захотел завязать с футболом. В свинарник раз вляпаешься, не отмоешься. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +1289

      SLADE2019 2 часа назад

      Личико этого тренера мне сразу не по нраву пришлось. Очень неприятный типаж. Вот футболисты и бегут от него, как от чумного.

      0
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      Рейтинг: +14654

      R_a_i_n > SLADE2019 2 часа назад

      Мерзкий тип.

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      Рейтинг: +2659

      alefreddy 2 часа назад

      дальше кого ждать после конфликта

      1
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      Рейтинг: +1985

      Болотоход 3 часа назад

      В общем в стойле бардак творится.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +90

      dragon922 3 часа назад

      Как и с Карраскалем

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