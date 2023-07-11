Стала известна главная причина ухода Медины из ЦСКА в «Спартак»

Обычно, попадая в цска, любой тренер становится слегка ипанутым, мягко говоря. Этот был готов ещё до перехода.
Полузащитник Хесус Медина перешел в «Спартак» из ЦСКА.
По информации «Матч ТВ», главной причиной ухода Медины из ЦСКА стал конфликт с главным тренером Владимиром Федотовым.
- Сумма трансфера – 6 миллионов евро + бонусы.
- Контракт с новичком заключен до 30 июня 2026 года.
- Медина провел в ЦСКА 1,5 сезона.
- Его статистика: 45 матчей, 12 голов, 10 ассистов.
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