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    • ⚡️ Промес с 19 июня отстранен от участия во всех турнирах (Transfermarkt)

    ⚡️ Промес с 19 июня отстранен от участия во всех турнирах (Transfermarkt)

    Квинси Промес не сможет играть за «Спартак» в новом сезоне, утверждает Transfermarkt.

    В профиле голландского футболиста указано, что он отстранен от участия во всех турнирах по решению спортивного суда.

    Ограничения действуют с 19 июня, когда вингера приговорили к 1,5 годам тюремного заключения за нападение на двоюродного брата и нанесение ему ножевого ранения.

    Официально эта информация пока не подтверждена.

    • Контракт Промеса со «Спартаком» действует до 30 июня 2024 года.
    • В прошлом сезоне он забил 25 голов и сделал 10 ассистов в 37 матчах.

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    Источник: Transfermarkt

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    Сегодня, 15:00
    Комментарии9
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      Рейтинг: +30129

      JTherry 21 минуту назад

      "Официально эта информация пока не подтверждена..."
      ...чушь собачья, фейковая инфа, интересно, что повелись на эту инфу те, кто её опубликовал, поскольку голландский суд не имеет никакого права отстранять спортсменов от соревнований, и те, кто стали с жаром обсуждать эту инфу, ни от УЕФА, ни от ФИФА никаких заявлений нет по этому поводу, и не будет..!)

      1
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      Рейтинг: +2300

      ScarlettOgusania > JTherry 4 минуты назад

      на официальном сайте Спартака эту глупость уже опровергли!)

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      Рейтинг: +5205

      fakeid > ScarlettOgusania 8 секунд назад

      где именно? там последняя новость про медину.

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      Рейтинг: +384

      RedMaksim97 26 минут назад

      Сос@т*

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      Рейтинг: +12322

      BRO_football 28 минут назад

      А не пошёл ли нахрен этот спортивный суд после всего того что УЕФА и ФИФА сделали с Россией?

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      Рейтинг: +12791

      Вомбат 31 минуту назад

      Это неправда. Спортивный суд отстраняет спортсменов, нарушивших спонтивные законы. Поножовщина и наркотики все компетенции этого суда. Так что никто Промеса от игр за Спартак не отстранял. УЕФА тоже вряд ли вмешается. И в ФИФА, где скоро будет гораздо более серьезный вопрос насчет России, никто не будет заниматься одним малоизвестным в мире футболистом. Так что Промес будет спокойно играть за Спартак в наступающем сезоне.

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      Рейтинг: +5205

      fakeid 34 минуты назад

      в общем, если так, то хана хрякам, на дельфине они уедут разве что в фнл, с чем их и поздравляем)

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      Рейтинг: +1244

      ВасяК > fakeid 25 минут назад

      Тебе то чего нужно здесь, убогий!!!

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      Рейтинг: +5205

      fakeid 35 минут назад

      бгг. а как же апелляция?

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