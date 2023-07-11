⚡️ Промес с 19 июня отстранен от участия во всех турнирах (Transfermarkt)

Квинси Промес не сможет играть за «Спартак» в новом сезоне, утверждает Transfermarkt.

В профиле голландского футболиста указано, что он отстранен от участия во всех турнирах по решению спортивного суда.

Ограничения действуют с 19 июня, когда вингера приговорили к 1,5 годам тюремного заключения за нападение на двоюродного брата и нанесение ему ножевого ранения.

Официально эта информация пока не подтверждена.