⚡️ Промес с 19 июня отстранен от участия во всех турнирах (Transfermarkt)

Квинси Промес не сможет играть за «Спартак» в новом сезоне, утверждает Transfermarkt.
В профиле голландского футболиста указано, что он отстранен от участия во всех турнирах по решению спортивного суда.
Ограничения действуют с 19 июня, когда вингера приговорили к 1,5 годам тюремного заключения за нападение на двоюродного брата и нанесение ему ножевого ранения.
Официально эта информация пока не подтверждена.
- Контракт Промеса со «Спартаком» действует до 30 июня 2024 года.
- В прошлом сезоне он забил 25 голов и сделал 10 ассистов в 37 матчах.
Источник: Transfermarkt