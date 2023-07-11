⚡️ Промес с 19 июня отстранен от участия во всех турнирах (Transfermarkt)

"Официально эта информация пока не подтверждена..."
...чушь собачья, фейковая инфа, интересно, что повелись на эту инфу те, кто её опубликовал, поскольку голландский суд не имеет никакого права отстранять спортсменов от соревнований, и те, кто стали с жаром обсуждать эту инфу, ни от УЕФА, ни от ФИФА никаких заявлений нет по этому поводу, и не будет..!)
Квинси Промес не сможет играть за «Спартак» в новом сезоне, утверждает Transfermarkt.
В профиле голландского футболиста указано, что он отстранен от участия во всех турнирах по решению спортивного суда.
Ограничения действуют с 19 июня, когда вингера приговорили к 1,5 годам тюремного заключения за нападение на двоюродного брата и нанесение ему ножевого ранения.
Официально эта информация пока не подтверждена.
- Контракт Промеса со «Спартаком» действует до 30 июня 2024 года.
- В прошлом сезоне он забил 25 голов и сделал 10 ассистов в 37 матчах.
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