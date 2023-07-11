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  • ⚡️ Промес с 19 июня отстранен от участия во всех турнирах (Transfermarkt)

⚡️ Промес с 19 июня отстранен от участия во всех турнирах (Transfermarkt)

11 июля 2023, 15:00
23

Квинси Промес не сможет играть за «Спартак» в новом сезоне, утверждает Transfermarkt.

В профиле голландского футболиста указано, что он отстранен от участия во всех турнирах по решению спортивного суда.

Ограничения действуют с 19 июня, когда вингера приговорили к 1,5 годам тюремного заключения за нападение на двоюродного брата и нанесение ему ножевого ранения.

Официально эта информация пока не подтверждена.

  • Контракт Промеса со «Спартаком» действует до 30 июня 2024 года.
  • В прошлом сезоне он забил 25 голов и сделал 10 ассистов в 37 матчах.

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Источник: Transfermarkt
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси
Комментарии (23)
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Вомбат
1689078425
Это неправда. Спортивный суд отстраняет спортсменов, нарушивших спонтивные законы. Поножовщина и наркотики все компетенции этого суда. Так что никто Промеса от игр за Спартак не отстранял. УЕФА тоже вряд ли вмешается. И в ФИФА, где скоро будет гораздо более серьезный вопрос насчет России, никто не будет заниматься одним малоизвестным в мире футболистом. Так что Промес будет спокойно играть за Спартак в наступающем сезоне.
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BRO_football
1689078590
А не пошёл ли нахрен этот спортивный суд после всего того что УЕФА и ФИФА сделали с Россией?
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JTherry
1689079039
"Официально эта информация пока не подтверждена..." ...чушь собачья, фейковая инфа, интересно, что повелись на эту инфу те, кто её опубликовал, поскольку голландский суд не имеет никакого права отстранять спортсменов от соревнований, и те, кто стали с жаром обсуждать эту инфу, ни от УЕФА, ни от ФИФА никаких заявлений нет по этому поводу, и не будет..!)
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alefreddy
1689082632
Миллер статью спонсировал не иначе
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alefreddy
1689083134
осталось вписаться военному трибуналу
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moskowcity-petrv
1689083287
Всю эту шляпу в европе впаривайте.для заднеприводных из «культурной столицы»это хлебушек, который они будут долго мусолить.Квинси не спроста хотел приземлить родственника.наверно он вложил бабло от его имени и подставил.дай братишка денег, надо в бизнес вложить, отдам через месяц,и прикрылся его именем
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ВасяК
1689086465
Честно, если увижу новость про не свой клуб, прочитаю,и далой!!!А тут, как новость про Спартак, всякая х...та набегается!!!
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NewLife
1689086729
Читал эту страницу и смеялся - немытые тролли просто из кожи вон лезут, чтобы доказать свою ущербность. Мудачье, вы для кого изливаете здесь свой понос, только для вас самих, адекваты смеются над вами, как я))))
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k611
1689090452
Чушь
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rash1959
1689133402
В УЕФА отреагировали на информацию о том, что нападающий «Спартака» Квинси Промес отстранен от участия во всех турнирах с 19 июня. «Это дело не связано с УЕФА», – заявили в пресс-службе организации. Мудачье немытое, читайте не только "новости", но про "новости".
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