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    • Финалист Лиги чемпионов сможет получать максимальную зарплату в «Спартаке»

    Финалист Лиги чемпионов сможет получать максимальную зарплату в «Спартаке»

    Стало известно, какую зарплату «Спартак» предложит защитнику «Тоттенхэма» Дэвинсону Санчесу.

    По информации Metaratings, московский клуб может предложить футболисту не более 3 миллионов евро в год. В качестве исключения сумма может вырасти до 3,5 миллионов, но это предел для любого игрока в «Спартаке».

    Санчес может рассчитывать в «Спартаке» примерно на такую сумму.

    • В прошлом сезоне колумбиец провел 24 матча без голевых действий.
    • Его контракт с «Тоттенхэмом» действует до 2024 года. Санчес – финалист ЛЧ.
    • Лондонский клуб готов продать 27-летнего футболиста за 15 миллионов евро.
    • Помимо «Спартака», защитник заинтересовал «Вильярреал», «Фенербахче», «Галатасарай».

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 07:51
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2659

      alefreddy 2 часа назад

      Пусть у Зобнина снимут не играет он на такие деньги

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5193

      fakeid 3 часа назад

      в очередной раз убеждаюсь, что в лукойле сидят идиоты. как можно 15-лямному игроку платить 3,5? это зарплата малкома - но то малком, а не защитник, пусть даже из тоттенхема. хотя эти кретины платят зобнину те же 3,5 ляма - что с них взять. вот так и сливают народную нефть.

      для особо одарённых: зенит своих игроков берёт на вырост, чтобы потом перепродать дороже, если получится (а оно получается всё лучше и лучше). после спортага игроки или завершают карьеру, или идут на повышение в фнл. есть у вас хоть один пример успешной продажи в этом веке, кроме видича и промеса?

      0
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      Рейтинг: +3447

      AZ > fakeid 1 час назад

      когда акции Газпрома со дна выйдут?

      1
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      ...
      Рейтинг: +7996

      Томик > fakeid 35 минут назад

      Какой бред. И не жалко времени по клавиатуре тыкать?

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