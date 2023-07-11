Финалист Лиги чемпионов сможет получать максимальную зарплату в «Спартаке»

Стало известно, какую зарплату «Спартак» предложит защитнику «Тоттенхэма» Дэвинсону Санчесу.
По информации Metaratings, московский клуб может предложить футболисту не более 3 миллионов евро в год. В качестве исключения сумма может вырасти до 3,5 миллионов, но это предел для любого игрока в «Спартаке».
Санчес может рассчитывать в «Спартаке» примерно на такую сумму.
- В прошлом сезоне колумбиец провел 24 матча без голевых действий.
- Его контракт с «Тоттенхэмом» действует до 2024 года. Санчес – финалист ЛЧ.
- Лондонский клуб готов продать 27-летнего футболиста за 15 миллионов евро.
- Помимо «Спартака», защитник заинтересовал «Вильярреал», «Фенербахче», «Галатасарай».
Источник: Metaratings