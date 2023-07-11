Финалист Лиги чемпионов сможет получать максимальную зарплату в «Спартаке»

Стало известно, какую зарплату «Спартак» предложит защитнику «Тоттенхэма» Дэвинсону Санчесу.

По информации Metaratings, московский клуб может предложить футболисту не более 3 миллионов евро в год. В качестве исключения сумма может вырасти до 3,5 миллионов, но это предел для любого игрока в «Спартаке».

Санчес может рассчитывать в «Спартаке» примерно на такую сумму.