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    • Абаскаль утвердил переход Глебова в «Спартак»: известна сумма трансфера

    Абаскаль утвердил переход Глебова в «Спартак»: известна сумма трансфера

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль утвердил трансфер полузащитника «Ростова» Данила Глебова.

    «По моим данным последние разговоры о Глебове в офисе «Спартака» были около месяца назад. Более того, Глебов был согласован и утвержден Абаскалем. Сумма трансфера – примерно 7 миллионов евро. Но с тех пор все затихло.

    И тут вопрос: «красно-белые» нашли другого опорника или решили играть в 7-8 нападающих?» – сообщил телеграм-канал «Мутко против».

    • Глебов в «Ростове» с 2019 года.
    • В этом сезоне хавбек забил 4 гола и сделал 5 ассистов в 38 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 7,5 млн евро.

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    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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    Сегодня, 20:17
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +9845

      САДЫЧОК 2 минуты назад

      Какой Глебов ?!
      1. Нужен центр обороны
      2. Нападающий
      3. Надежный вратарь !

      0
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      Рейтинг: +18903

      NewLife 1 час назад

      Задолбали слухами для клик-бейта, а Глебов нах не нужен.

      3
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      Рейтинг: +679

      eugen-han 2 часа назад

      Утвердил - это громко сказано. Лучше сказать, что принял к сведению.

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