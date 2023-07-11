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  • Абаскаль утвердил переход Глебова в «Спартак»: известна сумма трансфера

Абаскаль утвердил переход Глебова в «Спартак»: известна сумма трансфера

11 июля 2023, 20:17
7

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль утвердил трансфер полузащитника «Ростова» Данила Глебова.

«По моим данным последние разговоры о Глебове в офисе «Спартака» были около месяца назад. Более того, Глебов был согласован и утвержден Абаскалем. Сумма трансфера – примерно 7 миллионов евро. Но с тех пор все затихло.

И тут вопрос: «красно-белые» нашли другого опорника или решили играть в 7-8 нападающих?» – сообщил телеграм-канал «Мутко против».

  • Глебов в «Ростове» с 2019 года.
  • В этом сезоне хавбек забил 4 гола и сделал 5 ассистов в 38 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 7,5 млн евро.

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Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Глебов Данил
Комментарии (7)
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eugen-han
1689096087
Утвердил - это громко сказано. Лучше сказать, что принял к сведению.
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NewLife
1689097976
Задолбали слухами для клик-бейта, а Глебов нах не нужен.
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САДЫЧОК
1689103658
Какой Глебов ?! 1. Нужен центр обороны 2. Нападающий 3. Надежный вратарь !
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portero
1689104240
Ростов хоть деньжат получит, да и Глебов тоже станет жить лучше.... Неплохо парень играет, как в Спартаке будет????
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bulls27
1689106988
Зачем он нужен то ?? Твержу полгода , нужно 2 хороших очень хороших защитника !!
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FCSpartakM
1689110805
новость вообще ни о чем. По сути просто , что Спартак месяц назад интересовался Глебовым. это и так просачивалось , зачем сейчас об этом писать. когда все утихло и повода к трансферу нет
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Artemka444
1689133350
Зачем ему в помойку идти????
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