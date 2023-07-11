Абаскаль утвердил переход Глебова в «Спартак»: известна сумма трансфера

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль утвердил трансфер полузащитника «Ростова» Данила Глебова.

«По моим данным последние разговоры о Глебове в офисе «Спартака» были около месяца назад. Более того, Глебов был согласован и утвержден Абаскалем. Сумма трансфера – примерно 7 миллионов евро. Но с тех пор все затихло.

И тут вопрос: «красно-белые» нашли другого опорника или решили играть в 7-8 нападающих?» – сообщил телеграм-канал «Мутко против».