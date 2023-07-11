«Реал» изменил план по подписанию Мбаппе

«Реал» внес изменения в план по подписанию нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.
По информации Football Espana, мадридский клуб намерен приобрести футболиста следующим летом, а не этим.
«Реал» хочет подписать Мбаппе свободным агентом в 2024 году. Если же «ПСЖ» начнет активно продавать его в августе, то «Реал» включится в переговоры.
Мадридский клуб выкупит француза этим летом только в том случае, если цена будет приемлемой.
- Индивидуальная статистика Мбаппе: 54 гола (41+13) за клуб и сборную в сезоне-2022/23.
- «Реал» – главный претендент на игрока.
- «ПСЖ» хотел, чтобы до 31 июля нападающий либо продлил контракт, либо покинул клуб.
Источник: Football Espana