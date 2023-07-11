Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Реал» изменил план по подписанию Мбаппе

    «Реал» внес изменения в план по подписанию нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

    По информации Football Espana, мадридский клуб намерен приобрести футболиста следующим летом, а не этим.

    «Реал» хочет подписать Мбаппе свободным агентом в 2024 году. Если же «ПСЖ» начнет активно продавать его в августе, то «Реал» включится в переговоры.

    Мадридский клуб выкупит француза этим летом только в том случае, если цена будет приемлемой.

    • Индивидуальная статистика Мбаппе: 54 гола (41+13) за клуб и сборную в сезоне-2022/23.
    • «Реал» – главный претендент на игрока.
    • «ПСЖ» хотел, чтобы до 31 июля нападающий либо продлил контракт, либо покинул клуб.

    Новости по теме
    Мбаппе хотят позвать в Саудовскую Аравию на один сезон
    «Реал» будет платить Мбаппе в 2,3 раза меньше, чем «ПСЖ» 2
    Мбаппе готов провести следующий сезон на скамейке запасных «ПСЖ» 5
    Источник: Football Espana

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:30
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 