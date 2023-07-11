Дочь Малафеева увеличила губы

Ксения Малафеева, дочь бывшего голкипера сборной России Вячеслава Малафеева, показала результат пластической операции по увеличению губ.
Девушка пожаловалась на боль во время процедуры.
Ранее Малафеева выкладывала фото с обнаженными ягодицами и демонстрировала подписчику свою грудь. Также недавно Ксения опубликовала видео, как целуется с подругой.
- 19-летняя Ксения – дочь Малафеева от 1-го брака.
- В 2021-м ее осудили на 4 года условно за сбыт наркотиков.
- Сейчас девушка живет одна в Дубае и работает мастером по бровям.
Дочь Малафеева выложила фото обнаженных ягодиц
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Источник: «Бомбардир»