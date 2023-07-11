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    Дочь Малафеева увеличила губы

    Ксения Малафеева, дочь бывшего голкипера сборной России Вячеслава Малафеева, показала результат пластической операции по увеличению губ.

    Девушка пожаловалась на боль во время процедуры.

    Ранее Малафеева выкладывала фото с обнаженными ягодицами и демонстрировала подписчику свою грудь. Также недавно Ксения опубликовала видео, как целуется с подругой.

    • 19-летняя Ксения – дочь Малафеева от 1-го брака.
    • В 2021-м ее осудили на 4 года условно за сбыт наркотиков.
    • Сейчас девушка живет одна в Дубае и работает мастером по бровям.

    Дочь Малафеева выложила фото обнаженных ягодиц

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии18
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      Рейтинг: +1237

      rac531 21 минуту назад

      Дочь МАЛАФЕЕВА не только увеличила губы, но и сузила свое лоно)
      А то слишком уж широкое стало(

      0
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      Рейтинг: +1977

      Болотоход 30 минут назад

      Швабра!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +169

      То ли ещё будет 38 минут назад

      Какая охеренная новость!!! Кто бы мог подумать? Уж теперь-то, после этого, все как заиграют!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +28

      upiter535 50 минут назад

      Бомбардир,ты вообще не охренел?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +92

      Купа Купыч 1 час назад

      Лучше бы мозги увеличила,которых похоже нет.

      3
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      Рейтинг: +169

      То ли ещё будет > Купа Купыч 33 минуты назад

      Этого ей делать нельзя, а то начнёт задумываться о смысле жизни.

      0
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      Рейтинг: +1075

      wobaekat 1 час назад

      Ого! Держите в курсе!

      0
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      Рейтинг: +205

      Айболид 1 час назад

      Увеличила ? Ну слава Богу ! А то я уже переживать начал .

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      Рейтинг: +21709

      derrik2000 1 час назад

      Ну, всё, ёпрст.
      Теперь Зенит, вдохновлённый увеличением губ Ксюшей Малофеевой, заиграет с удвоенной силой, как лучшие гейропейские команды.
      Всем трепещать!!!
      ))))))))))))))))

      2
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      Рейтинг: +30115

      JTherry 1 час назад

      перед матчем на супер-пупер-кубок увеличила губы Ксюша, трусики из плюша...) "пусть кому-то повезёт, а кому-то нет...")

      0
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      Рейтинг: +15430

      Алексей З 1 час назад

      Оставьте девчёнку в покое.
      Смотрите за своими чадами.

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