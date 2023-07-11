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Дочь Малафеева увеличила губы

11 июля 2023, 16:30
16

Ксения Малафеева, дочь бывшего голкипера сборной России Вячеслава Малафеева, показала результат пластической операции по увеличению губ.

Девушка пожаловалась на боль во время процедуры.

Ранее Малафеева выкладывала фото с обнаженными ягодицами и демонстрировала подписчику свою грудь. Также недавно Ксения опубликовала видео, как целуется с подругой.

  • 19-летняя Ксения – дочь Малафеева от 1-го брака.
  • В 2021-м ее осудили на 4 года условно за сбыт наркотиков.
  • Сейчас девушка живет одна в Дубае и работает мастером по бровям.

Дочь Малафеева выложила фото обнаженных ягодиц

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Малафеев Вячеслав
Комментарии (16)
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alefreddy
1689083205
что то очень горячее поела и припухла(стала страшнее)
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mamba9090909
1689084140
А главное, что это ну ооочень футбольная тема.
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Марк Аврелий!
1689085836
малые или наружные?
Ответить
spiker
1689085914
Зачем это на футбольном сайте? Нам это надо знать? Админы, вы адекватные?
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JTherry
1689086726
перед матчем на супер-пупер-кубок увеличила губы Ксюша, трусики из плюша...) "пусть кому-то повезёт, а кому-то нет...")
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derrik2000
1689087097
Ну, всё, ёпрст. Теперь Зенит, вдохновлённый увеличением губ Ксюшей Малофеевой, заиграет с удвоенной силой, как лучшие гейропейские команды. Всем трепещать!!! ))))))))))))))))
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Купа Купыч
1689089055
Лучше бы мозги увеличила,которых похоже нет.
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upiter535
1689089809
Бомбардир,ты вообще не охренел?
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То ли ещё будет
1689090492
Какая охеренная новость!!! Кто бы мог подумать? Уж теперь-то, после этого, все как заиграют!
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gennadiy
1689096684
Хорошую дочь родители воспитали, жизнь удалась.
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