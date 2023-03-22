«Живу в кайфе»: дочь Малафеева выложила фото с отдыха в Дубае

Вообще-то в Дубае с открытыми частями тела, а тем более ягодицами довольно строго. Как бы кайфовать в тюрягу не отправили.
Дочь бывшего вратаря сборной России Вячеслава Малафеева Ксения выложила в социальной сети свежие кадры. Она отдыхает в ОАЭ.
«Живу в кайфе», – подписала девушка фото на гидроскутере.
Ранее Малафеева выкладывала фото с обнаженными ягодицами и демонстрировала подписчику свою грудь.
- Ксения – дочь Малафеева от первого брака.
- В 2021-м ее осудили на 4 года условно за сбыт наркотиков.
- Сейчас девушка живет одна и работает мастером по бровям.