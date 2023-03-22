«Живу в кайфе»: дочь Малафеева выложила фото с отдыха в Дубае

Дочь бывшего вратаря сборной России Вячеслава Малафеева Ксения выложила в социальной сети свежие кадры. Она отдыхает в ОАЭ.

«Живу в кайфе», – подписала девушка фото на гидроскутере.

Ранее Малафеева выкладывала фото с обнаженными ягодицами и демонстрировала подписчику свою грудь.