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    «Живу в кайфе»: дочь Малафеева выложила фото с отдыха в Дубае

    Дочь бывшего вратаря сборной России Вячеслава Малафеева Ксения выложила в социальной сети свежие кадры. Она отдыхает в ОАЭ.

    «Живу в кайфе», – подписала девушка фото на гидроскутере.

    Ранее Малафеева выкладывала фото с обнаженными ягодицами и демонстрировала подписчику свою грудь.

    • Ксения – дочь Малафеева от первого брака.
    • В 2021-м ее осудили на 4 года условно за сбыт наркотиков.
    • Сейчас девушка живет одна и работает мастером по бровям.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии13
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      Рейтинг: +6333

      Давид59 21 минуту назад

      Вообще-то в Дубае с открытыми частями тела, а тем более ягодицами довольно строго. Как бы кайфовать в тюрягу не отправили.

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      Рейтинг: +19207

      Cleaner 38 минут назад

      Овца! Живи тихо, не раздражай народ!!!...(((

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +18278

      ilichkadr > Cleaner 28 минут назад

      Это не овца раздражает народ, а бомбардир.

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      Рейтинг: +10

      dfherh43y3 43 минуты назад

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      Рейтинг: +18278

      ilichkadr 1 час назад

      Опять голожопая изголяется. Как бы шайтану на каркалыгу не попасть.

      1
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      Рейтинг: +2510

      serglider 1 час назад

      Ягодичнки то так себе))) Спросила бы у папы, какие упражнения нужно делать, что бы жопа стала зачетной)))

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      Рейтинг: +1131

      qawzsexdr 1 час назад

      Шалава тупорылая

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      Рейтинг: +8941

      vladik12 > qawzsexdr 1 час назад

      Че за оскорбления?

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      Ответить
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      Рейтинг: +19207

      Cleaner > vladik12 37 минут назад

      В каком месте Вы увидели оскорбления? Констатация факта, не более того...

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      Рейтинг: +4925

      neveldomha 1 час назад

      Живи только от е б...ь

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      Рейтинг: +6173

      Enter2006 1 час назад

      "работает мастером по бровям"
      - т.е. ни фига не работает, приписка чтобы бездельницей не считали.

      А то я вижу как все мастера по бровям в ОАЭ на гидроскутерах рассекают.

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      Рейтинг: +21593

      Persona_non_Grata > Enter2006 43 минуты назад

      "намотай себе на ус -
      все работы хороши,
      выбирай
      на вкус!" - не надо обижать "мастеров по бровям", не всем же в шахтеры идти работать, тем более бабе ...

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      Рейтинг: +2312

      alefreddy 1 час назад

      кайфовать хорошо если есть на что

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