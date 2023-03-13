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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Дочь Малафеева показала грудь подписчику, который возмутился фотографией ее ягодиц

    Подписчики 19-летней дочери бывшего вратаря сборной России Вячеслава Малафеева Ксении бурно отреагировали на ее новые фото. В них она предстала с обнаженными ягодицами.

    «Кроме жопы есть что показать вообще?» – спросил один из поклонников девушки.

    «Могу еще сиськи показать», – ответила Малафеева и выложила новое соответствующее фото.

    • Ксения – дочь Малафеева от первого брака.
    • В 2021-м ее осудили на 4 года условно за сбыт наркотиков.
    • Сейчас девушка живет одна и работает мастером по бровям.

    Фото: социальная сеть Ксении Малафеевой.

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    Источник: «Бомбардир»

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    13.03.2023 09:48
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +2009

      DMитрий 13 марта, 21:26

      А Слава решил что этого не достаточно и отправил фото своего ...

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      Рейтинг: +17440

      Barmaleushka 13 марта, 16:35

      Мимо тещиного дома я без шуток не хожу. То ей %уй в окно засуну, то ей *опу покажу.

      1
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      Рейтинг: +286

      Bronholm 13 марта, 15:43

      Когда Бомбардир превратился в жёлтую прессу?

      0
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      Рейтинг: +18134

      ilichkadr > Bronholm 13 марта, 16:18

      После объявления пандемии. Ковид всех сразу тОркнул по мозгам и понеслось жёны, любовницы, эскортницы, дивы...........

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      Рейтинг: +63

      Koni_Best_1 > Bronholm 13 марта, 16:28

      Да а что тут желтого? Разве они пишут какое то вранье? все по факту

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4469

      Snek > Koni_Best_1 14 марта, 00:52

      К футболу эти "факты" какое отношение имеют?

      0
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      Рейтинг: +2403

      baden69 13 марта, 14:12

      Уже и Малафеев имеет только очень отдаленное отношение к футболу, а уж его дочь вообще ни коим образом не связана с футболом.
      Так зачем на футбольном сайте эта хрень???

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      Рейтинг: +687

      egor tikhonov 13 марта, 13:51

      бомбардир ,напишите как там Ефремов сидит? всё равно херню пишите.....

      4
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      Рейтинг: +636

      somn 13 марта, 13:45

      Предлагаю "бомбардиру" создать галерею дочерей игроков РПЛ старше 18-ти, готовых показывать свои задницы, сиськи и прочие филеи.

      1
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      Рейтинг: +557

      KPCC-SPB 13 марта, 13:33

      ну это еще не показала, так малость светанула

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1424

      Fialet 13 марта, 12:54

      Молофейкина проститутка. Но надо признать, выглядит привлекательно.

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      Рейтинг: +20939

      derrik2000 13 марта, 12:06

      Я чем дальше тем больше утверждаюсь в мысли, что всех этих спАртсменов вместе с членами семьи нужно в отдельных резервациях держать.
      Чтобы и интернет был ТОЛЬКО между этими резервациями: между собой им будет интереснее общаться, поскольку "рыбак рыбака видит издалека".
      А хозяину Бомбардира ОДИН, НО ДЕЛЬНЫЙ СОВЕТ: поменяй к е.б.еням руководство сайта!
      Последнее время не футбольный сайт, а низкопробный эротический журнал для "малолеток обнулёныша"!
      Или ББ (кому не понятно - "бешеная башкирка") уже ЗДЕСЬ СВОИ ТАЛАНТЫ показывает???

      4
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      Рейтинг: +18134

      ilichkadr > derrik2000 13 марта, 12:22

      "рыбак рыбака видит издалека".
      Дурак дурака, мудак мудака.......... и далее по списку.

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      Рейтинг: +18134

      ilichkadr 13 марта, 11:56

      Когда мозгов нет, можно и сиськи показать...........

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