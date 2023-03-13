Дочь Малафеева показала грудь подписчику, который возмутился фотографией ее ягодиц

А Слава решил что этого не достаточно и отправил фото своего ...
Подписчики 19-летней дочери бывшего вратаря сборной России Вячеслава Малафеева Ксении бурно отреагировали на ее новые фото. В них она предстала с обнаженными ягодицами.
«Кроме жопы есть что показать вообще?» – спросил один из поклонников девушки.
«Могу еще сиськи показать», – ответила Малафеева и выложила новое соответствующее фото.
- Ксения – дочь Малафеева от первого брака.
- В 2021-м ее осудили на 4 года условно за сбыт наркотиков.
- Сейчас девушка живет одна и работает мастером по бровям.
Фото: социальная сеть Ксении Малафеевой.
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