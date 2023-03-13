Дочь Малафеева показала грудь подписчику, который возмутился фотографией ее ягодиц

Подписчики 19-летней дочери бывшего вратаря сборной России Вячеслава Малафеева Ксении бурно отреагировали на ее новые фото. В них она предстала с обнаженными ягодицами.

«Кроме жопы есть что показать вообще?» – спросил один из поклонников девушки.

«Могу еще сиськи показать», – ответила Малафеева и выложила новое соответствующее фото.

Ксения – дочь Малафеева от первого брака.

В 2021-м ее осудили на 4 года условно за сбыт наркотиков.

Сейчас девушка живет одна и работает мастером по бровям.

Фото: социальная сеть Ксении Малафеевой.

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