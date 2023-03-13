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  • Дочь Малафеева показала грудь подписчику, который возмутился фотографией ее ягодиц

Дочь Малафеева показала грудь подписчику, который возмутился фотографией ее ягодиц

13 марта 2023, 09:48
24

Подписчики 19-летней дочери бывшего вратаря сборной России Вячеслава Малафеева Ксении бурно отреагировали на ее новые фото. В них она предстала с обнаженными ягодицами.

«Кроме жопы есть что показать вообще?» – спросил один из поклонников девушки.

«Могу еще сиськи показать», – ответила Малафеева и выложила новое соответствующее фото.

  • Ксения – дочь Малафеева от первого брака.
  • В 2021-м ее осудили на 4 года условно за сбыт наркотиков.
  • Сейчас девушка живет одна и работает мастером по бровям.

Фото: социальная сеть Ксении Малафеевой.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Зенит Малафеев Вячеслав
Комментарии (24)
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JTherry
1678692353
сиськи, вроде, есть, но тема не раскрыта...)
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jet andy
1678695694
Как же нравственность про которую так любят у нас говорить?) А по факту она должна в тюрьме срок мотать, но папочка отмазал. Все в России перед законом равны)
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Taps
1678696848
Нахрена на футбольный сайт порнуху тащить ?
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ilichkadr
1678697780
Когда мозгов нет, можно и сиськи показать...........
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derrik2000
1678698399
Я чем дальше тем больше утверждаюсь в мысли, что всех этих спАртсменов вместе с членами семьи нужно в отдельных резервациях держать. Чтобы и интернет был ТОЛЬКО между этими резервациями: между собой им будет интереснее общаться, поскольку "рыбак рыбака видит издалека". А хозяину Бомбардира ОДИН, НО ДЕЛЬНЫЙ СОВЕТ: поменяй к е.б.еням руководство сайта! Последнее время не футбольный сайт, а низкопробный эротический журнал для "малолеток обнулёныша"! Или ББ (кому не понятно - "бешеная башкирка") уже ЗДЕСЬ СВОИ ТАЛАНТЫ показывает???
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Fialet
1678701262
Молофейкина проститутка. Но надо признать, выглядит привлекательно.
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KPCC-SPB
1678703581
ну это еще не показала, так малость светанула
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somn
1678704349
Предлагаю "бомбардиру" создать галерею дочерей игроков РПЛ старше 18-ти, готовых показывать свои задницы, сиськи и прочие филеи.
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egor tikhonov
1678704717
бомбардир ,напишите как там Ефремов сидит? всё равно херню пишите.....
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baden69
1678705939
Уже и Малафеев имеет только очень отдаленное отношение к футболу, а уж его дочь вообще ни коим образом не связана с футболом. Так зачем на футбольном сайте эта хрень???
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