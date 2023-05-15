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    Дочь Малафеева откровенно станцевала в нижнем белье

    Ксения Малафеева, дочь экс-голкипера сборной России Вячеслава Малафеева, выложила свежее видео из Дубая, где постоянно проживает.

    Девушка исполнил откровенный танец в топе и трусиках.

    Ранее Малафеева выкладывала фото с обнаженными ягодицами и демонстрировала подписчику свою грудь. Также недавно Ксения опубликовала видео, как целуется с подругой.

    • 19-летняя Ксения – дочь Малафеева от 1-го брака.
    • В 2021-м ее осудили на 4 года условно за сбыт наркотиков.
    • Сейчас девушка живет одна в Дубае и работает мастером по бровям.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 19:58
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1499

      elessar arnor 5 минут назад

      дочка питерского

      0
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      Рейтинг: +1148

      Alex Flash 32 минуты назад

      Наверно,хотела пропиариться,а услышала столько правды

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1148

      Alex Flash 34 минуты назад

      какой в зду Дубай! Вся бледная.
      Есть такой МЕМ: не въежаешь-прикинься дурой.
      Недостаток ума пытается компенсировать кручением ж-пы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2174

      jek718875 38 минут назад

      Нам не нужен такой футбол!

      2
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      Рейтинг: +22407

      Persona_non_Grata 47 минут назад

      Для чего здесь, НА ФУТБОЛЬНОМ сайте выкладывают эту похотливую девицу - бомбардир, проведите опрос среди пользователей - нужна ли здесь подобная "красота" ???

      2
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      Рейтинг: +91

      Roman Rom > Persona_non_Grata 7 минут назад

      Полностью согласен!

      0
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      Рейтинг: +21363

      derrik2000 1 час назад

      Поскольку здесь на сайте рулит зарема и еЯ вАробышки, появление в очередной раз этого непотребства, настолько же далёкого от футбола, как и сама бешеная башкирка, вполне объяснимо.

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      Рейтинг: +234

      Napaleon Banapart > derrik2000 25 минут назад

      Сайтом "рулит" Тина Канделаки и Андрей Малахов...

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      Рейтинг: +953

      Rabinovi_ch 1 час назад

      Как збли с этими "откровенными фотками" всяких девок.
      Если у редактора жесткий ******, пусть ездует на порнохаб...

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