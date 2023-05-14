Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    2 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Дочь Пименова открыла матч «Динамо» – «Ахмат» – ее называли самой красивой девочкой в мире

    Дочь Пименова открыла матч «Динамо» – «Ахмат» – ее называли самой красивой девочкой в мире

    В эти минуты проходит матч 27-го тура РПЛ между «Динамо» и «Ахматом».

    Первый символический удар по мячу нанесли экс-динамовец Руслан Пименов и его дочь Кристина, которую журналисты называли самой красивой девочкой в мире.

    • Пименова сейчас живет в США.
    • Ее отец был в «Динамо» в 2007-2009 годах (23 матча в РПЛ, 5 голов).
    • «Динамо» и «Ахмат» борются за 5-е место в РПЛ.

    Дочь Пименова называли самой красивой девочкой в мире: она стала моделью и переехала в США

    Новости по теме
    «Динамо» определилось с новым главным тренером 1
    Силкин объяснил, почему «Динамо» уволило Йокановича 3
    «Неудивительно»: защитник «Динамо» – об увольнении Йокановича
    Источник: телеграм-канал «Динамо»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:09
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1687

      vmonomah17 2 часа назад

      Судя по лицам дочки и папы, мама активно бегала на лево, пока папка по сборам катался)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9054

      vladik12 > vmonomah17 2 часа назад

      Да не. Если Крис будет закладывать за воротник, как папа, к 40+ такой и станет).

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6087

      GoldPlayFIFARus9 2 часа назад

      ***** у Пимы пропитое лицо, прибухнуть видимо любит чел, меры не знает, скоро как фанат Спартака Ефремов станет...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1002

      Riot Zero > GoldPlayFIFARus9 2 часа назад

      Да и у дочи тоже, какие-то мешки под глазами. Может вместе вчера, что-то отмечали?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4165

      Ziklop 3 часа назад

      хоть дочку Пименов сделал хорошо!

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 