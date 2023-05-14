Дочь Пименова открыла матч «Динамо» – «Ахмат» – ее называли самой красивой девочкой в мире

В эти минуты проходит матч 27-го тура РПЛ между «Динамо» и «Ахматом».

Первый символический удар по мячу нанесли экс-динамовец Руслан Пименов и его дочь Кристина, которую журналисты называли самой красивой девочкой в мире.

Пименова сейчас живет в США.

Ее отец был в «Динамо» в 2007-2009 годах (23 матча в РПЛ, 5 голов).

«Динамо» и «Ахмат» борются за 5-е место в РПЛ.

Дочь Пименова называли самой красивой девочкой в мире: она стала моделью и переехала в США

Решающие матчи ЛЧ начнутся уже сегодня: предскажите исходы и сорвите куш!