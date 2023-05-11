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«Моя попа горит»: дочь Малафеева выложила обнаженные фото

11 мая 2023, 13:04
13

Ксения Малафеева, дочь экс-голкипера сборной России Вячеслава Малафеева, выложила свежие кадры. Девушка показала себя полностью обнаженной.

«Моя попа горит после массажа», – подписала одно из фото Малафеева.

Ранее Малафеева выкладывала фото с обнаженными ягодицами и демонстрировала подписчику свою грудь.

  • 19-летняя Ксения – дочь Малафеева от 1-го брака.
  • В 2021-м ее осудили на 4 года условно за сбыт наркотиков.
  • Сейчас девушка живет одна в Дубае и работает мастером по бровям.

Фото: телеграм Ксении Малафеевой

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Дочь Малафеева покрасовалась грудью и ягодицами в Дубае

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Малафеев Вячеслав
Комментарии (13)
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R_a_i_n
1683801606
Руки держать на столе!
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Fialet
1683802520
Таким тварям надо бутылки во все дыры запихивать, чтобы насытились.
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JTherry
1683803452
перед обедом можно было бы и поразмяться на твоей "горящей попе"...)
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САНЁК17
1683804760
Вот что делает деньги когда их много
Ответить
subbotaspartak
1683806374
Сколько мячиков вытащил, а этот упустил...
Ответить
acor94
1683807704
Не плохо, кинте ссылку.
Ответить
Красногорск_Фан
1683807752
В первый ряд сжав кулак построились одноклассники, которым не дала )) родительская гордость блин (
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IVANRUS777
1683813608
Видимо папа не объяснил, что надо беречь честь с молоду. Некогда наверное было всё сборы, игры или на дочку пофиг было вообще. Но явно у девочки недостаток внимания был вот она и на показ свои прелести наровит выставить. Мужика ей надо)
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ziborock
1683819761
Да там в Зените у всех горит!))) - Папа, у меня попа горит! - У нас тоже, доча!)))
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ziborock
1683821641
А в Данию чего не уехала, отец же датчанин!)))
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