«Моя попа горит»: дочь Малафеева выложила обнаженные фото

Ксения Малафеева, дочь экс-голкипера сборной России Вячеслава Малафеева, выложила свежие кадры. Девушка показала себя полностью обнаженной.

«Моя попа горит после массажа», – подписала одно из фото Малафеева.

Ранее Малафеева выкладывала фото с обнаженными ягодицами и демонстрировала подписчику свою грудь.

19-летняя Ксения – дочь Малафеева от 1-го брака.

В 2021-м ее осудили на 4 года условно за сбыт наркотиков.

Сейчас девушка живет одна в Дубае и работает мастером по бровям.

Фото: телеграм Ксении Малафеевой

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