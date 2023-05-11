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    «Моя попа горит»: дочь Малафеева выложила обнаженные фото

    Ксения Малафеева, дочь экс-голкипера сборной России Вячеслава Малафеева, выложила свежие кадры. Девушка показала себя полностью обнаженной.

    «Моя попа горит после массажа», – подписала одно из фото Малафеева.

    Ранее Малафеева выкладывала фото с обнаженными ягодицами и демонстрировала подписчику свою грудь.

    • 19-летняя Ксения – дочь Малафеева от 1-го брака.
    • В 2021-м ее осудили на 4 года условно за сбыт наркотиков.
    • Сейчас девушка живет одна в Дубае и работает мастером по бровям.

    Фото: телеграм Ксении Малафеевой

    «Живу в кайфе»: дочь Малафеева выложила фото с отдыха в Дубае

    Дочь Малафеева покрасовалась грудью и ягодицами в Дубае

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    Источник: «Бомбардир»

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    11.05.2023 13:04
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +4210

      ziborock 9 часов назад

      А в Данию чего не уехала, отец же датчанин!)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4210

      ziborock 10 часов назад

      Да там в Зените у всех горит!)))
      - Папа, у меня попа горит!
      - У нас тоже, доча!)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5087

      Питерский князь 11 часов назад

      В тазик с холодной водой сядь, поможет!
      :)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3535

      FRZZ 11 часов назад

      "Ценный" кадр и ценная футбольная информация. Браво, Бомбардир.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1642

      IVANRUS777 12 часов назад

      Видимо папа не объяснил, что надо беречь честь с молоду. Некогда наверное было всё сборы, игры или на дочку пофиг было вообще. Но явно у девочки недостаток внимания был вот она и на показ свои прелести наровит выставить. Мужика ей надо)

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +18157

      Barmaleushka 12 часов назад

      Увидев заголовок ,я сначала решил , что это "промквас" жалуется .

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5087

      Питерский князь > Barmaleushka 10 часов назад

      Это их лозунг.
      :)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7068

      Красногорск_Фан 13 часов назад

      В первый ряд сжав кулак построились одноклассники, которым не дала )) родительская гордость блин (

      2
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      Рейтинг: +3606

      acor94 13 часов назад

      Не плохо, кинте ссылку.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1261

      кaстрюлька 14 часов назад

      Прямо, как у хряков после матча с Зенитом

      4
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      Рейтинг: +6283

      subbotaspartak 14 часов назад

      Сколько мячиков вытащил, а этот упустил...

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