«Моя попа горит»: дочь Малафеева выложила обнаженные фото

Ксения Малафеева, дочь экс-голкипера сборной России Вячеслава Малафеева, выложила свежие кадры. Девушка показала себя полностью обнаженной.
«Моя попа горит после массажа», – подписала одно из фото Малафеева.
Ранее Малафеева выкладывала фото с обнаженными ягодицами и демонстрировала подписчику свою грудь.
- 19-летняя Ксения – дочь Малафеева от 1-го брака.
- В 2021-м ее осудили на 4 года условно за сбыт наркотиков.
- Сейчас девушка живет одна в Дубае и работает мастером по бровям.
Фото: телеграм Ксении Малафеевой
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Дочь Малафеева покрасовалась грудью и ягодицами в Дубае
Источник: «Бомбардир»