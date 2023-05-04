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    Дочь Малафеева покрасовалась грудью и ягодицами в Дубае

    Ксения Малафеева, дочь экс-голкипера сборной России Вячеслава Малафеева, выложила свежие кадры из Дубая.

    Она сфотографировалась в купальнике на фоне местных зданий.

    Ранее Малафеева выкладывала фото с обнаженными ягодицами и демонстрировала подписчику свою грудь.

    • 19-летняя Ксения – дочь Малафеева от 1-го брака.
    • В 2021-м ее осудили на 4 года условно за сбыт наркотиков.
    • Сейчас девушка живет одна и работает мастером по бровям.

    «Живу в кайфе»: дочь Малафеева выложила фото с отдыха в Дубае

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии17
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      Рейтинг: +1191

      Argon 2 часа назад

      Нах такая тема? Сразу куча грязи в комментариях.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5874

      maygli 3 часа назад

      Бомбардиру это нафиг не надо, но деньги не пахнут, как ещё Малофееву напомнить о себе.
      )))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18060

      Barmaleushka > maygli 3 часа назад

      Что за дичь ? Славе такая "слава" нах не нужна .

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1100

      SuperNils 3 часа назад

      Классная задница!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1343

      Zenit_Zenit 3 часа назад

      Ужос!
      Деваха еще молодая, а задница уже кобылья.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1100

      SuperNils > Zenit_Zenit 3 часа назад

      Любитель костей?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2059

      almanev > SuperNils 1 час назад

      Про мышцы слышал что-нибудь?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1765

      Fialet 3 часа назад

      Сама проститутка и батька у неё гондон.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1191

      Argon > Fialet 2 часа назад

      Сам ты Гондон.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +11565

      alp > Fialet 29 минут назад

      губерниев, ты чтоли, г@вно с микрофоном

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2816

      шахта Заполярная 3 часа назад

      Бомбардир - если уже не втерпешь, то уж показывайте что то красивое-эротичное, на что можно посмотреть, а не весь мусор с помойки. Хотя на сколько я знаю это футбольный сайт.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +4479

      Snek 3 часа назад

      Жопа рабочая, срочно её Малкому, чтобы он на следующий сезон остался.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12192

      BRO_football 3 часа назад

      Неудивительно. Дубай сейчас это пристанище для всяких проституток и эскортниц.

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      Рейтинг: +4264

      Иван Петров 1986 4 часа назад

      Жопа большая, а мозги очень маленькие.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2471

      Аид666 4 часа назад

      Главная новость... футбольный сайт... жопы и сиськи... это точно сайт про футбол?

      2
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