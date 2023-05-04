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Дочь Малафеева покрасовалась грудью и ягодицами в Дубае

4 мая 2023, 13:11
19

Ксения Малафеева, дочь экс-голкипера сборной России Вячеслава Малафеева, выложила свежие кадры из Дубая.

Она сфотографировалась в купальнике на фоне местных зданий.

Ранее Малафеева выкладывала фото с обнаженными ягодицами и демонстрировала подписчику свою грудь.

  • 19-летняя Ксения – дочь Малафеева от 1-го брака.
  • В 2021-м ее осудили на 4 года условно за сбыт наркотиков.
  • Сейчас девушка живет одна и работает мастером по бровям.

«Живу в кайфе»: дочь Малафеева выложила фото с отдыха в Дубае

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (19)
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somn
1683195870
Вот это ж@па! Надо что-то срочно делать.
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Аид666
1683198077
Главная новость... футбольный сайт... жопы и сиськи... это точно сайт про футбол?
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Иван Петров 1986
1683198115
Жопа большая, а мозги очень маленькие.
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BRO_football
1683199121
Неудивительно. Дубай сейчас это пристанище для всяких проституток и эскортниц.
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шахта Заполярная
1683199532
Бомбардир - если уже не втерпешь, то уж показывайте что то красивое-эротичное, на что можно посмотреть, а не весь мусор с помойки. Хотя на сколько я знаю это футбольный сайт.
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Fialet
1683200038
Сама проститутка и батька у неё гондон.
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Zenit_Zenit
1683200330
Ужос! Деваха еще молодая, а задница уже кобылья.
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SuperNils
1683200634
Классная задница!
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maygli
1683200926
Бомбардиру это нафиг не надо, но деньги не пахнут, как ещё Малофееву напомнить о себе. )))
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jek718875
1683218101
Хороша дуда...
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