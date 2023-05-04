Дочь Малафеева покрасовалась грудью и ягодицами в Дубае

Ксения Малафеева, дочь экс-голкипера сборной России Вячеслава Малафеева, выложила свежие кадры из Дубая.

Она сфотографировалась в купальнике на фоне местных зданий.

Ранее Малафеева выкладывала фото с обнаженными ягодицами и демонстрировала подписчику свою грудь.

19-летняя Ксения – дочь Малафеева от 1-го брака.

В 2021-м ее осудили на 4 года условно за сбыт наркотиков.

Сейчас девушка живет одна и работает мастером по бровям.

«Живу в кайфе»: дочь Малафеева выложила фото с отдыха в Дубае

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