Дочь Малафеева покрасовалась грудью и ягодицами в Дубае

Ксения Малафеева, дочь экс-голкипера сборной России Вячеслава Малафеева, выложила свежие кадры из Дубая.
Она сфотографировалась в купальнике на фоне местных зданий.
Ранее Малафеева выкладывала фото с обнаженными ягодицами и демонстрировала подписчику свою грудь.
- 19-летняя Ксения – дочь Малафеева от 1-го брака.
- В 2021-м ее осудили на 4 года условно за сбыт наркотиков.
- Сейчас девушка живет одна и работает мастером по бровям.
«Живу в кайфе»: дочь Малафеева выложила фото с отдыха в Дубае
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Источник: «Бомбардир»