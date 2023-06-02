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    Дочь Малафеева выложила фото обнаженных ягодиц

    Ксения Малафеева, дочь экс-голкипера сборной России Вячеслава Малафеева, выложила свежее фото из Дубая, где постоянно проживает.

    Девушка в спальне запечатлела обнаженные ягодицы.

    Ранее Малафеева выкладывала фото с обнаженными ягодицами и демонстрировала подписчику свою грудь. Также недавно Ксения опубликовала видео, как целуется с подругой.

    • 19-летняя Ксения – дочь Малафеева от 1-го брака.
    • В 2021-м ее осудили на 4 года условно за сбыт наркотиков.
    • Сейчас девушка живет одна в Дубае и работает мастером по бровям.

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    Источник: телеграм-канал Ксении Малафеевой

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    02.06.2023 16:28
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    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +2344

      kvm 1 час назад

      по таким мячам только колотить надо...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1031

      эд100 11 часов назад

      как был ресурс помойкой, так и продолжает. а вы, чудо модераторы продолжайте красть рейтинг неугодных вам и блокируйте по поводу и без.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +65

      Красногандончик 17 часов назад

      Ябывдул

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18945

      ilichkadr 17 часов назад

      Папа похоже тащится от высеров дочери..................

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +502

      НикКин 19 часов назад

      Походу девчонка выбрала себе карьеру на порно хаб собралась )))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1510

      elessar arnor > НикКин 15 часов назад

      как отец станет дыркой

      2
      Ответить
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