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  • Абаскаль ответил на вопрос, представляет ли он себя в ЦСКА или «Зените»

Абаскаль ответил на вопрос, представляет ли он себя в ЦСКА или «Зените»

11 июля 2023, 13:00
6

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о возможной работе в ЦСКА или «Зените».

– А для вас лично вопрос смены команды принципиален? Вы можете представить себя в ЦСКА или «Зените»?

– Я не склонен к таким фантазиям. Сконцентрирован на своей работе. И пользуюсь теми возможностями, что дает жизнь.

Я не мечтал о «Базеле», «Асколи» или «Спартаке». Нужно использовать то, что дает жизнь. Я рад, что путь привел меня сюда, в такой большой клуб, в такой отличный город.

  • Абаскаль тренирует «Спартак» с прошлого лета.
  • «Спартак» занял третье место в минувшем сезоне РПЛ.
  • Новый сезон стартует 21 июля.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Зенит Абаскаль Гильермо
Комментарии (6)
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portero
1689069747
Молодец, не стал нести чушь про любовь к клубу... есть работа и он работает!!!!
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eugen-han
1689070397
Короче говоря, после отставки, которая рано или поздно неминуема, Абаскаль открыт для предложений от других российских клубов,- это для, него будет новым вызовом.
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ilichkadr
1689071035
Что за идиотские вопросы задаёт Спам-Экспресс? Неужели Абаскаль дал повод, чтобы мечтать о работе в ЦСКА или Зените? Пусть для начала Спартак приведет к чемпионству, но без закрытых совещаний, конференций с судейским корпусом и нытья на VAR, погоду, понос и золотуху.
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RedMaksim97
1689071110
Не исключил эти варианты)
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zigbert
1689072706
Разумный ответ-"никогда не говори никогда". Сейчас Абаскаль в Спартаке и максимально сконцентрирован на работе в этой команде.
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Эном айс
1689084332
Вот только, что мизинчик не отставил..) Нормальный ответ профессионала на провокационные рдения. ну , или рвения.. Ну, радения, ладно..((
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