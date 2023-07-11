Абаскаль ответил на вопрос, представляет ли он себя в ЦСКА или «Зените»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о возможной работе в ЦСКА или «Зените».

– А для вас лично вопрос смены команды принципиален? Вы можете представить себя в ЦСКА или «Зените»?

– Я не склонен к таким фантазиям. Сконцентрирован на своей работе. И пользуюсь теми возможностями, что дает жизнь.

Я не мечтал о «Базеле», «Асколи» или «Спартаке». Нужно использовать то, что дает жизнь. Я рад, что путь привел меня сюда, в такой большой клуб, в такой отличный город.