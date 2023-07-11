Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Абаскаль ответил на вопрос, представляет ли он себя в ЦСКА или «Зените»

    Абаскаль ответил на вопрос, представляет ли он себя в ЦСКА или «Зените»

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о возможной работе в ЦСКА или «Зените».

    – А для вас лично вопрос смены команды принципиален? Вы можете представить себя в ЦСКА или «Зените»?

    – Я не склонен к таким фантазиям. Сконцентрирован на своей работе. И пользуюсь теми возможностями, что дает жизнь.

    Я не мечтал о «Базеле», «Асколи» или «Спартаке». Нужно использовать то, что дает жизнь. Я рад, что путь привел меня сюда, в такой большой клуб, в такой отличный город.

    • Абаскаль тренирует «Спартак» с прошлого лета.
    • «Спартак» занял третье место в минувшем сезоне РПЛ.
    • Новый сезон стартует 21 июля.

    Новости по теме
    Абаскаль жестко прошелся по журналисту: «Карма обязательно настигнет» 9
    Абаскаль обозначил главную ошибку «Спартака» в сезоне-2022/23 1
    Абаскаль анонсировал новый трансфер в «Спартаке» 2
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:00
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +101901

      zigbert 2 часа назад

      Разумный ответ-"никогда не говори никогда". Сейчас Абаскаль в Спартаке и максимально сконцентрирован на работе в этой команде.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +384

      RedMaksim97 2 часа назад

      Не исключил эти варианты)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19085

      ilichkadr 2 часа назад

      Что за идиотские вопросы задаёт Спам-Экспресс? Неужели Абаскаль дал повод, чтобы мечтать о работе в ЦСКА или Зените? Пусть для начала Спартак приведет к чемпионству, но без закрытых совещаний, конференций с судейским корпусом и нытья на VAR, погоду, понос и золотуху.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +676

      eugen-han 2 часа назад

      Короче говоря, после отставки, которая рано или поздно неминуема, Абаскаль открыт для предложений от других российских клубов,- это для, него будет новым вызовом.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5205

      fakeid 2 часа назад

      да нормально ответил, придраться тут не к чему. лучше бы этот журналист потратил свою энергию на вопросы мостовому - получил бы годный контент с элементами психоза и манией величия)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +68328

      portero 2 часа назад

      Молодец, не стал нести чушь про любовь к клубу... есть работа и он работает!!!!

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 