Абаскаль ответил на вопрос, представляет ли он себя в ЦСКА или «Зените»

Разумный ответ-"никогда не говори никогда". Сейчас Абаскаль в Спартаке и максимально сконцентрирован на работе в этой команде.
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о возможной работе в ЦСКА или «Зените».
– А для вас лично вопрос смены команды принципиален? Вы можете представить себя в ЦСКА или «Зените»?
– Я не склонен к таким фантазиям. Сконцентрирован на своей работе. И пользуюсь теми возможностями, что дает жизнь.
Я не мечтал о «Базеле», «Асколи» или «Спартаке». Нужно использовать то, что дает жизнь. Я рад, что путь привел меня сюда, в такой большой клуб, в такой отличный город.
- Абаскаль тренирует «Спартак» с прошлого лета.
- «Спартак» занял третье место в минувшем сезоне РПЛ.
- Новый сезон стартует 21 июля.