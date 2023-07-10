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  • Абаскаль прокомментировал трансфер Медины из ЦСКА в «Спартак»

Абаскаль прокомментировал трансфер Медины из ЦСКА в «Спартак»

10 июля 2023, 23:03
3

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о покупке полузащитника ЦСКА Хесуса Медины.

«С начала прошлого сезона мы искали левоногих игроков, потому что, на мой взгляд, в футболе важен баланс. Если в центре поля и в атаке у вас только правоногие футболисты, быть непредсказуемыми на поле не получится.

Хесус знаком с чемпионатом России. Конечно, мы играли против него, изучали его игру. Думаю, он может играть на разных позициях – в центре поля, на фланге, под нападающим. Его ценность – в универсальности и умении врываться в штрафную.

В прошлом сезоне у Медины была хорошая статистика, он умеет исполнять угловые. Он голоден до побед, опытен, находится в оптимальном возрасте. Он очень поможет команде», – заявил Абаскаль.

  • Сумма трансфера – 6 миллионов евро + бонусы.
  • Контракт с новичком заключен до 30 июня 2026 года.
  • Медина провел в ЦСКА 1,5 сезона.
  • Его статистика: 45 матчей, 12 голов, 10 ассистов.

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Источник: ютуб-канал «Спартака»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Медина Хесус Абаскаль Гильермо
Комментарии (3)
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DOCTOR PENALTY
1689054084
Расписал так, будто речь идёт о К.Роналду.
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alefreddy
1689056089
вашими устами да мед пить
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NewLife
1689058124
"искали левоногих игроков" - Чердак посоветовал ?))))
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