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    • Абаскаль прокомментировал трансфер Медины из ЦСКА в «Спартак»

    Абаскаль прокомментировал трансфер Медины из ЦСКА в «Спартак»

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о покупке полузащитника ЦСКА Хесуса Медины.

    «С начала прошлого сезона мы искали левоногих игроков, потому что, на мой взгляд, в футболе важен баланс. Если в центре поля и в атаке у вас только правоногие футболисты, быть непредсказуемыми на поле не получится.

    Хесус знаком с чемпионатом России. Конечно, мы играли против него, изучали его игру. Думаю, он может играть на разных позициях – в центре поля, на фланге, под нападающим. Его ценность – в универсальности и умении врываться в штрафную.

    В прошлом сезоне у Медины была хорошая статистика, он умеет исполнять угловые. Он голоден до побед, опытен, находится в оптимальном возрасте. Он очень поможет команде», – заявил Абаскаль.

    • Сумма трансфера – 6 миллионов евро + бонусы.
    • Контракт с новичком заключен до 30 июня 2026 года.
    • Медина провел в ЦСКА 1,5 сезона.
    • Его статистика: 45 матчей, 12 голов, 10 ассистов.

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    Источник: ютуб-канал «Спартака»

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    10.07.2023 23:03
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