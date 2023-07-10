Абаскаль прокомментировал трансфер Медины из ЦСКА в «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о покупке полузащитника ЦСКА Хесуса Медины.
«С начала прошлого сезона мы искали левоногих игроков, потому что, на мой взгляд, в футболе важен баланс. Если в центре поля и в атаке у вас только правоногие футболисты, быть непредсказуемыми на поле не получится.
Хесус знаком с чемпионатом России. Конечно, мы играли против него, изучали его игру. Думаю, он может играть на разных позициях – в центре поля, на фланге, под нападающим. Его ценность – в универсальности и умении врываться в штрафную.
В прошлом сезоне у Медины была хорошая статистика, он умеет исполнять угловые. Он голоден до побед, опытен, находится в оптимальном возрасте. Он очень поможет команде», – заявил Абаскаль.
- Сумма трансфера – 6 миллионов евро + бонусы.
- Контракт с новичком заключен до 30 июня 2026 года.
- Медина провел в ЦСКА 1,5 сезона.
- Его статистика: 45 матчей, 12 голов, 10 ассистов.
Источник: ютуб-канал «Спартака»