Абаскаль прокомментировал трансфер Медины из ЦСКА в «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о покупке полузащитника ЦСКА Хесуса Медины.

«С начала прошлого сезона мы искали левоногих игроков, потому что, на мой взгляд, в футболе важен баланс. Если в центре поля и в атаке у вас только правоногие футболисты, быть непредсказуемыми на поле не получится.

Хесус знаком с чемпионатом России. Конечно, мы играли против него, изучали его игру. Думаю, он может играть на разных позициях – в центре поля, на фланге, под нападающим. Его ценность – в универсальности и умении врываться в штрафную.

В прошлом сезоне у Медины была хорошая статистика, он умеет исполнять угловые. Он голоден до побед, опытен, находится в оптимальном возрасте. Он очень поможет команде», – заявил Абаскаль.