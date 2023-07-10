«Ювентус» хочет заменить Влаховича полуфиналистом ЧМ-2022

«Ювентус» изучает варианты усиления атаки на случай ухода Душана Влаховича.
В список трансферных целей туринского клуба вошел Юссеф Эн-Несири из «Севильи».
За марокканского форварда требуют 30 миллионов евро, но возможно «Ювентусу» удастся сбить цену, воспользовавшись финансовыми проблемами испанцев.
- Эн-Несири играет в Испании с 2015 года.
- В прошлом сезоне нападающий забил 18 голов и сделал 2 ассиста в 48 матчах.
- В декабре он со своей сборной дошел до 1/2 финала ЧМ-2022.
Источник: La Gazzetta dello Sport