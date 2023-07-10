«Ювентус» хочет заменить Влаховича полуфиналистом ЧМ-2022

«Ювентус» изучает варианты усиления атаки на случай ухода Душана Влаховича.

В список трансферных целей туринского клуба вошел Юссеф Эн-Несири из «Севильи».

За марокканского форварда требуют 30 миллионов евро, но возможно «Ювентусу» удастся сбить цену, воспользовавшись финансовыми проблемами испанцев.