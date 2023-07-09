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    Колосков назвал постоянную проблему «Спартака»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков сформулировал фундаментальную проблему «Спартака».

    «Конечно, «Спартаку» нужно укреплять защиту. Минимум один классный центральный им необходим. После ухода Самуэля Жиго Георгий Джикия не справляется в одиночку. «Спартак» очень ненадежно действует у своих ворот – и это тенденция. При любом тренере красно-белые ужасно играют в обороне, пропускают много мячей после ошибок защитников. Это надо исправлять», – сказал Колосков.

    • В минувшем сезоне РПЛ «Спартак» финишировал 3-м.
    • Новый сезон стартует 21 июля.
    • «Спартак» в 1-м туре примет «Оренбург».

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    Источник: «РБ Спорт»

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