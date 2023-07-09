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  • Товарищеский матч. «Динамо» победило ЦСКА (6:3), нанеся ему 2-й разгром за 2 дня

Товарищеский матч. «Динамо» победило ЦСКА (6:3), нанеся ему 2-й разгром за 2 дня

9 июля 2023, 18:49
7

«Динамо» второй день подряд крупно победило ЦСКА в Москве. Динамовцы уступали в два мяча.

Встреча прошла на «ВТБ Арене» и состояла из трех таймов. По ходу матча игроки участвовали в челленджах на демонстрацию футбольных навыков. Победа в них приравнивалась к голу.

ЦСКА 15 июля сыграет с «Зенитом» в матче за Суперкубок России.

Товарищеский матч

Динамо (Москва) – ЦСКА (Москва) – 6:3

Голы: 0:1 – Гайч, 29; 0:2 – Ермаков, 31; 0:3 – Гайч, 36; 1:3 – Грулев, 48; 2:3 – Грулев, 50; 3:3 – челлендж, 66; 4:3 – Смолов, 69; 5:3 – челлендж, 72; 6:3 – Мазурин, 90.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Динамо
Комментарии (7)
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ScarlettOgusania
1688918170
кони хорошо подготовились к матчу на Суперкубок, устроив массовую распродажу легов и пропустив 11 банок в свои ворота!) Е-5 коней! пардон, Е-6!)))
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Эном айс
1688919401
Мда. Потекла в казарме крыша...(
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R_a_i_n
1688921232
У клинера нервный ржач начался) Ого-го, икает клинер!
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ySS
1688921346
Посмотрим на скакунов на выставочном кубке. Пропановые, конечно, потеряли с уходом Венделя, но все равно, команда укомплектованная.
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alex1951
1688921599
Славься Динамо.... Как корабль поплывет ,так его и назовут!)))) Недаром ЦэЭсКо-вский крейсер ку-ку...но это не дело рук Динамо (правда киевского)....
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