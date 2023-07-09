Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Товарищеский матч. «Динамо» победило ЦСКА (6:3), нанеся ему 2-й разгром за 2 дня

    Товарищеский матч. «Динамо» победило ЦСКА (6:3), нанеся ему 2-й разгром за 2 дня

    «Динамо» второй день подряд крупно победило ЦСКА в Москве. Динамовцы уступали в два мяча.

    Встреча прошла на «ВТБ Арене» и состояла из трех таймов. По ходу матча игроки участвовали в челленджах на демонстрацию футбольных навыков. Победа в них приравнивалась к голу.

    ЦСКА 15 июля сыграет с «Зенитом» в матче за Суперкубок России.

    Товарищеский матч

    Динамо (Москва) – ЦСКА (Москва) – 6:3

    Голы: 0:1 – Гайч, 29; 0:2 – Ермаков, 31; 0:3 – Гайч, 36; 1:3 – Грулев, 48; 2:3 – Грулев, 50; 3:3 – челлендж, 66; 4:3 – Смолов, 69; 5:3 – челлендж, 72; 6:3 – Мазурин, 90.

    Новости по теме
    Бывшая пресс-атташе «Динамо» Лысенко рассказала, чем Личка выгодно отличается от Йокановича
    Товарищеские матчи РПЛ LIVE: календарь и все результаты 26
    Кураньи сыграл за «Динамо» в матче с ЦСКА
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:49
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11706

      alex1951 32 минуты назад

      Славься Динамо.... Как корабль поплывет ,так его и назовут!))))
      Недаром ЦэЭсКо-вский крейсер ку-ку...но это не дело рук Динамо (правда киевского)....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6003

      ySS 37 минут назад

      Посмотрим на скакунов на выставочном кубке.
      Пропановые, конечно, потеряли с уходом Венделя, но все равно, команда укомплектованная.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14625

      R_a_i_n 38 минут назад

      У клинера нервный ржач начался) Ого-го, икает клинер!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4922

      Эном айс 1 час назад

      Мда. Потекла в казарме крыша...(

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1925

      Болотоход 1 час назад

      Позор конюшни! От никаких мусарят пропустили полную сумку!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5508

      Питерский князь 1 час назад

      Кони стали дырявыми.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2271

      ScarlettOgusania 1 час назад

      кони хорошо подготовились к матчу на Суперкубок, устроив массовую распродажу легов и пропустив 11 банок в свои ворота!) Е-5 коней! пардон, Е-6!)))

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 