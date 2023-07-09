Товарищеский матч. «Динамо» победило ЦСКА (6:3), нанеся ему 2-й разгром за 2 дня

«Динамо» второй день подряд крупно победило ЦСКА в Москве. Динамовцы уступали в два мяча.

Встреча прошла на «ВТБ Арене» и состояла из трех таймов. По ходу матча игроки участвовали в челленджах на демонстрацию футбольных навыков. Победа в них приравнивалась к голу.

ЦСКА 15 июля сыграет с «Зенитом» в матче за Суперкубок России.

Товарищеский матч

Динамо (Москва) – ЦСКА (Москва) – 6:3

Голы: 0:1 – Гайч, 29; 0:2 – Ермаков, 31; 0:3 – Гайч, 36; 1:3 – Грулев, 48; 2:3 – Грулев, 50; 3:3 – челлендж, 66; 4:3 – Смолов, 69; 5:3 – челлендж, 72; 6:3 – Мазурин, 90.