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  • «Пришел на собеседование?»: Мудрика заметили в McDonald’s после матча за сборную Украины

«Пришел на собеседование?»: Мудрика заметили в McDonald’s после матча за сборную Украины

8 июля 2023, 19:24
4

После вылета с молодежного Евро нападающий Украины Михаил Мудрик посетил бухарестский McDonald’s. Это успели запечатлеть болельщики.

Украинец заказывал еду в кассе самообслуживания.

Болельщики «Челси» сразу начали шутить над Мудриком в комментариях.

«Миша, когда тебя сравнивали с Азаром, то имели в виду игру на поле, а не лишние килограммы».

«Успокойтесь и дайте ему спокойно заказать наггетсы».

«Интересно, он выбрал МакФлурри или МакСанди?».

«Пришел на собеседование?».

  • «Челси» зимой заплатил «Шахтеру» за Мудрика 88 миллионов фунтов стерлингов.
  • За полгода в Лондоне Михаил не забил за команду ни гола.
  • Украинцы вылетели в полуфинале молодежного Евро от Испании (1:5).

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Источник: Sports.ru
Англия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Челси Украина Мудрик Михаил
Комментарии (4)
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AlexanderFCSM
1688837095
*****, укр во вкусно и точка зашел, ****** новость
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Егориус
1688838154
Нам то русским зачем такие новости в топе показывать
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Вомбат
1688847495
Ну раз ты тебе, Бомбардир, интереснее писать не о футболе, а о том, кто куда зашел, то и я напишу, что хотел зайти на полуфинал, но не попал. По телефону там справки дают только по-румынски, и я по 36-градусной жаре перся через весь Бухарест, чтобы узнать, что билетов нет. А потом по ТВ видны были битком набитые трибуны.
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