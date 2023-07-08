«Пришел на собеседование?»: Мудрика заметили в McDonald’s после матча за сборную Украины

После вылета с молодежного Евро нападающий Украины Михаил Мудрик посетил бухарестский McDonald’s. Это успели запечатлеть болельщики.
Украинец заказывал еду в кассе самообслуживания.
Болельщики «Челси» сразу начали шутить над Мудриком в комментариях.
«Миша, когда тебя сравнивали с Азаром, то имели в виду игру на поле, а не лишние килограммы».
«Успокойтесь и дайте ему спокойно заказать наггетсы».
«Интересно, он выбрал МакФлурри или МакСанди?».
«Пришел на собеседование?».
- «Челси» зимой заплатил «Шахтеру» за Мудрика 88 миллионов фунтов стерлингов.
- За полгода в Лондоне Михаил не забил за команду ни гола.
- Украинцы вылетели в полуфинале молодежного Евро от Испании (1:5).
Источник: Sports.ru