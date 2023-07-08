«Пришел на собеседование?»: Мудрика заметили в McDonald’s после матча за сборную Украины

После вылета с молодежного Евро нападающий Украины Михаил Мудрик посетил бухарестский McDonald’s. Это успели запечатлеть болельщики.

Украинец заказывал еду в кассе самообслуживания.

Болельщики «Челси» сразу начали шутить над Мудриком в комментариях.

«Миша, когда тебя сравнивали с Азаром, то имели в виду игру на поле, а не лишние килограммы».

«Успокойтесь и дайте ему спокойно заказать наггетсы».

«Интересно, он выбрал МакФлурри или МакСанди?».

«Пришел на собеседование?».