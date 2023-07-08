Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • «Пришел на собеседование?»: Мудрика заметили в McDonald’s после матча за сборную Украины

    «Пришел на собеседование?»: Мудрика заметили в McDonald’s после матча за сборную Украины

    После вылета с молодежного Евро нападающий Украины Михаил Мудрик посетил бухарестский McDonald’s. Это успели запечатлеть болельщики.

    Украинец заказывал еду в кассе самообслуживания.

    Болельщики «Челси» сразу начали шутить над Мудриком в комментариях.

    «Миша, когда тебя сравнивали с Азаром, то имели в виду игру на поле, а не лишние килограммы».

    «Успокойтесь и дайте ему спокойно заказать наггетсы».

    «Интересно, он выбрал МакФлурри или МакСанди?».

    «Пришел на собеседование?».

    • «Челси» зимой заплатил «Шахтеру» за Мудрика 88 миллионов фунтов стерлингов.
    • За полгода в Лондоне Михаил не забил за команду ни гола.
    • Украинцы вылетели в полуфинале молодежного Евро от Испании (1:5).

    Новости по теме
    Украина вышла в полуфинал молодежного Евро, победив Францию (3:1) 9
    Мудрик сделал ассист и заработал пенальти в матче Евро-2023 с Францией
    10 самых провальных трансферов евросезона от Goal 1
    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:24
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 