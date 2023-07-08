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    Тихонов назвал лучших форвардов РПЛ

    Бывший спартаковец Андрей Тихонов рассказал, каких нападающих он считает сильнейшими в РПЛ прямо сейчас.

    «Для меня лучший нападающий в РПЛ – Джон Кордоба. Среди иностранцев точно выберу его. Он обладает скоростью, хорош в контактной борьбе, может обыграть один в один или подержать мяч и неплохо чувствует партнeров.

    Я думаю, что Александр Соболев. Есть ещe Фeдор Чалов, я к нему хорошо отношусь, но есть определeнные качества, которыми должен обладать нападающий: он должен уметь играть головой, он должен находиться в штрафной.

    Чалову бы больше на это обращать внимание. Федя скорее подходит на роль второго форварда.

    А есть нападающие такие, как Дзюба, Иван Сергеев, тот же Соболев. Они первые номера. Потому что они классические центрфорварды. И если выбирать среди них, то лучший – Соболев», – заявил Тихонов.

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    Источник: RT

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +20871

      Cleaner 40 минут назад

      А что их называть то? Смотрим официальную статистику за последний сезон. Кто больше всех забил, тот и лучший.

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      Рейтинг: +1232

      rac531 > Cleaner 17 минут назад

      Абсолютно верно. Форвард - это, извините за выражение, ГОЛЕАДОР)

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