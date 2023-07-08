Тихонов назвал лучших форвардов РПЛ

Бывший спартаковец Андрей Тихонов рассказал, каких нападающих он считает сильнейшими в РПЛ прямо сейчас.

«Для меня лучший нападающий в РПЛ – Джон Кордоба. Среди иностранцев точно выберу его. Он обладает скоростью, хорош в контактной борьбе, может обыграть один в один или подержать мяч и неплохо чувствует партнeров.

Я думаю, что Александр Соболев. Есть ещe Фeдор Чалов, я к нему хорошо отношусь, но есть определeнные качества, которыми должен обладать нападающий: он должен уметь играть головой, он должен находиться в штрафной.

Чалову бы больше на это обращать внимание. Федя скорее подходит на роль второго форварда.

А есть нападающие такие, как Дзюба, Иван Сергеев, тот же Соболев. Они первые номера. Потому что они классические центрфорварды. И если выбирать среди них, то лучший – Соболев», – заявил Тихонов.