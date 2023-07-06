Галактионов рассказал о своем отношении к участию Дзюбы в скандальных шоу

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал спорное поведение Артема Дзюбы в медиапространстве.

На прошлой неделе форвард пришел на шоу с торчащим бананом и попросил Леонида Слуцкого поменять ему трусы. Также он в шутку предложил сделать приятно актеру Валерию Равдину.

– Активность Дзюбы в ютубе влияет на медиаобраз «Локомотива»?

– Не влияет. Потому что это его частная личная жизнь. Все остальные пункты в его контракте мы проговорили. На которые необходимо обратить внимание.