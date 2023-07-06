Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Галактионов рассказал о своем отношении к участию Дзюбы в скандальных шоу

    Галактионов рассказал о своем отношении к участию Дзюбы в скандальных шоу

    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал спорное поведение Артема Дзюбы в медиапространстве.

    На прошлой неделе форвард пришел на шоу с торчащим бананом и попросил Леонида Слуцкого поменять ему трусы. Также он в шутку предложил сделать приятно актеру Валерию Равдину.

    – Активность Дзюбы в ютубе влияет на медиаобраз «Локомотива»?

    – Не влияет. Потому что это его частная личная жизнь. Все остальные пункты в его контракте мы проговорили. На которые необходимо обратить внимание.

    • В феврале Дзюба перешел в «Локомотив» на правах свободного агента.
    • Он забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 13 матчах.
    • Клуб продлил контракт с 34-летним нападающим по схеме «1+1».

    Новости по теме
    Глава «Локо» ответил, разорвут ли контракт с Дзюбой из-за его шоу
    Орлов объяснил, почему не считает Дзюбу звездой 8
    Названо условие для автоматического продления контракта Дзюбы с «Локомотивом» 9
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:25
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 