Галактионов рассказал о своем отношении к участию Дзюбы в скандальных шоу

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал спорное поведение Артема Дзюбы в медиапространстве.
На прошлой неделе форвард пришел на шоу с торчащим бананом и попросил Леонида Слуцкого поменять ему трусы. Также он в шутку предложил сделать приятно актеру Валерию Равдину.
– Активность Дзюбы в ютубе влияет на медиаобраз «Локомотива»?
– Не влияет. Потому что это его частная личная жизнь. Все остальные пункты в его контракте мы проговорили. На которые необходимо обратить внимание.
- В феврале Дзюба перешел в «Локомотив» на правах свободного агента.
- Он забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 13 матчах.
- Клуб продлил контракт с 34-летним нападающим по схеме «1+1».
Источник: «Матч ТВ»