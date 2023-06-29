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  • Дзюба пришел на шоу с торчащим бананом и попросил Слуцкого поменять ему трусы

Дзюба пришел на шоу с торчащим бананом и попросил Слуцкого поменять ему трусы

29 июня 2023, 14:59
15

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба принял участие в передаче «Большое шоу» Азамата Мусагалиева.

Задачей Дзюбы было рассмешить Леонида Слуцкого и других участников шоу. Нападающий появился в программе в плаще на голое тело и с торчащим из трусов игрушечным бананом.

«Леонид Викторович, я как на Евро – обосрался. Вы не могли бы поменять мне?.. Простите, пожалуйста, Леонид Викторович, я вас очень прошу», – сказал футболист.

«Пусть тебе труселя сейчас меняет Галактионов (главный тренер «Локомотива» – Sports.ru)», – ответил Слуцкий.

После этого Дзюба подошел к актеру Валерию Равдину и в шутку предложил сделать ему приятно. Равдин рассмеялся.

  • Накануне в соцсетях появилось скандальное видео с участием Слуцкого.
  • Экс-тренер сборной России спародировал мастурбацию Артема Дзюбы в этом же шоу.

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Источник: Соцсети Азамата Мусагалиева
Россия. Премьер-лига Локомотив Дзюба Артем
Комментарии (15)
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ilichkadr
1688040735
Ну, идиот.............
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R_a_i_n
1688042326
Раньше Зенит позорил ,теперь вот Локомотив...
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Красногорск_Фан
1688043085
Как эта хрень связана с футболом.
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Persona_non_Grata
1688044025
Жесть какая-то и чем дальше тем хуже !!!(((
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alp
1688050176
это просто треш какой то... что слуцкий что дзюба.. два конченных дебила
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Эном айс
1688050850
Требую позвать начальника поезда.. Высадить неадекватного пассажира, к ибеням, пусть перед бабушками с картошкой и укропом феерит.
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Fialet
1688057246
Писец, и если ещё кто то будет положительного мнения о Цзюбе, он сам дебил и моральный урод. За такой типа юмор надо урода Цзюбу стереть отвсюду. Чтобы и упоминания об этой падали не осталось.
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шахта Заполярная
1688062110
Просто нет слов. Ой дурак, в дурке уже прогулы ставят.
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ScarlettOgusania
1688062879
похоже на шоу дебилов, которое может понравиться лишь пациентам той же лечебницы, вот клинер, например, "ржёт не может"!) и даже защищает соучастников, свои же ребята!
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SuperNils
1688109618
Шутки про гавно и гениталии явно отражает интеллект этих людей. Деградация на лицо. Я так последний раз шутил в 5 классе в школе.
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