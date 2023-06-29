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    • Дзюба пришел на шоу с торчащим бананом и попросил Слуцкого поменять ему трусы

    Дзюба пришел на шоу с торчащим бананом и попросил Слуцкого поменять ему трусы

    Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба принял участие в передаче «Большое шоу» Азамата Мусагалиева.

    Задачей Дзюбы было рассмешить Леонида Слуцкого и других участников шоу. Нападающий появился в программе в плаще на голое тело и с торчащим из трусов игрушечным бананом.

    «Леонид Викторович, я как на Евро – обосрался. Вы не могли бы поменять мне?.. Простите, пожалуйста, Леонид Викторович, я вас очень прошу», – сказал футболист.

    «Пусть тебе труселя сейчас меняет Галактионов (главный тренер «Локомотива» – Sports.ru)», – ответил Слуцкий.

    После этого Дзюба подошел к актеру Валерию Равдину и в шутку предложил сделать ему приятно. Равдин рассмеялся.

    • Накануне в соцсетях появилось скандальное видео с участием Слуцкого.
    • Экс-тренер сборной России спародировал мастурбацию Артема Дзюбы в этом же шоу.

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    Источник: Соцсети Азамата Мусагалиева

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    Сегодня, 14:59
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +28

      Айболид 2 минуты назад

      — Небо... небо не видело такого позорного пацака как ты, скрипач! (с)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1699

      Болотоход 1 час назад

      Бомбардир?????
      Вам не надоело такие гомосятские новости выкладывать на фут.сайте??

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4985

      fakeid > Болотоход 40 минут назад

      тут же не про спортаг новость, тебе уже мерещится)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1699

      Болотоход > fakeid 34 минуты назад

      Радужный тебя что то рано выписали с дурдома.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23036

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Жесть какая-то и чем дальше тем хуже !!!(((

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7138

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Как эта хрень связана с футболом.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14395

      R_a_i_n 1 час назад

      Раньше Зенит позорил ,теперь вот Локомотив...

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40098

      Project Бабангида > R_a_i_n 1 час назад

      но начинал то ещё в Спартаке.....форточником. раздевалки шерстил

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14395

      R_a_i_n > Project Бабангида 1 час назад

      Слава богу в Зенит его сплавили.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +40098

      Project Бабангида > R_a_i_n 57 минут назад

      да не. в зенит он уже сам сплавлялся, через транзит

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14395

      R_a_i_n > Project Бабангида 51 минуту назад

      В любом случае хорошо!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +19061

      ilichkadr 2 часа назад

      Ну, идиот.............

      8
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