Дзюба пришел на шоу с торчащим бананом и попросил Слуцкого поменять ему трусы

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба принял участие в передаче «Большое шоу» Азамата Мусагалиева.
Задачей Дзюбы было рассмешить Леонида Слуцкого и других участников шоу. Нападающий появился в программе в плаще на голое тело и с торчащим из трусов игрушечным бананом.
«Леонид Викторович, я как на Евро – обосрался. Вы не могли бы поменять мне?.. Простите, пожалуйста, Леонид Викторович, я вас очень прошу», – сказал футболист.
«Пусть тебе труселя сейчас меняет Галактионов (главный тренер «Локомотива» – Sports.ru)», – ответил Слуцкий.
После этого Дзюба подошел к актеру Валерию Равдину и в шутку предложил сделать ему приятно. Равдин рассмеялся.
- Накануне в соцсетях появилось скандальное видео с участием Слуцкого.
- Экс-тренер сборной России спародировал мастурбацию Артема Дзюбы в этом же шоу.
Источник: Соцсети Азамата Мусагалиева