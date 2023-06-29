Дзюба пришел на шоу с торчащим бананом и попросил Слуцкого поменять ему трусы

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба принял участие в передаче «Большое шоу» Азамата Мусагалиева.

Задачей Дзюбы было рассмешить Леонида Слуцкого и других участников шоу. Нападающий появился в программе в плаще на голое тело и с торчащим из трусов игрушечным бананом.

«Леонид Викторович, я как на Евро – обосрался. Вы не могли бы поменять мне?.. Простите, пожалуйста, Леонид Викторович, я вас очень прошу», – сказал футболист.

«Пусть тебе труселя сейчас меняет Галактионов (главный тренер «Локомотива» – Sports.ru)», – ответил Слуцкий.

После этого Дзюба подошел к актеру Валерию Равдину и в шутку предложил сделать ему приятно. Равдин рассмеялся.