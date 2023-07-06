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    Семшов предположил, зачем «Зениту» понадобился Фернандес

    Экс-полузащитник ЦСКА и «Зенита» Игорь Семшов порассуждал о вероятном переходе Марио Фернандеса в петербургский клуб.

    – Не знаю, что сподвигло Марио перейти в «Зенит». Предложили большой контракт? Понятно, что футболисты играют для того, чтобы зарабатывать на будущую жизнь.

    Шел же разговор, что Марио может вернуться в ЦСКА, но армейцы не смогли его выкупить. Будет неприятная ситуация, если Фернандес перейдет в «Зенит».

    Я тоже с таким сталкивался, но катастрофического в этом ничего нет.

    – Марио может чем-то помочь нынешнему «Зениту»?

    – Наверное, клуб знал, для каких целей он подписывает Фернандеса. Учесть, что нет еврокубков, наверное, в «Зените» его рассматривают для ротации состава.

    • В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.
    • Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.
    • Ожидается, что натурализованный бразилец заключит с «Зенитом» 2-летний контракт с зарплатой 2,5 млн евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 20:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18557

      paracetamol 2 часа назад

      Вааще, у Зенита 2 правых бровочника... Да и левых хватает!

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