Семшов предположил, зачем «Зениту» понадобился Фернандес

Экс-полузащитник ЦСКА и «Зенита» Игорь Семшов порассуждал о вероятном переходе Марио Фернандеса в петербургский клуб.
– Не знаю, что сподвигло Марио перейти в «Зенит». Предложили большой контракт? Понятно, что футболисты играют для того, чтобы зарабатывать на будущую жизнь.
Шел же разговор, что Марио может вернуться в ЦСКА, но армейцы не смогли его выкупить. Будет неприятная ситуация, если Фернандес перейдет в «Зенит».
Я тоже с таким сталкивался, но катастрофического в этом ничего нет.
– Марио может чем-то помочь нынешнему «Зениту»?
– Наверное, клуб знал, для каких целей он подписывает Фернандеса. Учесть, что нет еврокубков, наверное, в «Зените» его рассматривают для ротации состава.
- В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.
- Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.
- Ожидается, что натурализованный бразилец заключит с «Зенитом» 2-летний контракт с зарплатой 2,5 млн евро.
Источник: «РБ Спорт»