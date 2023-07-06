Семшов предположил, зачем «Зениту» понадобился Фернандес

Экс-полузащитник ЦСКА и «Зенита» Игорь Семшов порассуждал о вероятном переходе Марио Фернандеса в петербургский клуб.

– Не знаю, что сподвигло Марио перейти в «Зенит». Предложили большой контракт? Понятно, что футболисты играют для того, чтобы зарабатывать на будущую жизнь.

Шел же разговор, что Марио может вернуться в ЦСКА, но армейцы не смогли его выкупить. Будет неприятная ситуация, если Фернандес перейдет в «Зенит».

Я тоже с таким сталкивался, но катастрофического в этом ничего нет.

– Марио может чем-то помочь нынешнему «Зениту»?

– Наверное, клуб знал, для каких целей он подписывает Фернандеса. Учесть, что нет еврокубков, наверное, в «Зените» его рассматривают для ротации состава.